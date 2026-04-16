Ahli mikrobiologi AS terima Hadiah Air Lee Kuan Yew
Joan Bray Rose diiktiraf bantu perkukuh keselamatan sistem NEWater S’pura
Apr 16, 2026 | 7:30 PM
Profesor Joan Bray Rose membentangkan penyelidikannya semasa sidang media Hadiah Air Lee Kuan Yew 2026 pada 16 April. - Foto ST
Seorang ahli mikrobiologi yang mengubah dunia sains dengan mengukur risiko mikrob atau mikroorganisme berbahaya dalam air telah dipilih sebagai penerima Hadiah Air Lee Kuan Yew 2026.
Saintis dari Amerika Syarikat, Profesor Joan Bray Rose, 72 tahun, diumumkan sebagai penerima anugerah berkenaan pada 16 April, atas usahanya menjadi perintis dalam pendekatan melindungi mutu sistem guna semula air seperti NEWater serta membentuk pengurusan air di sini dan sedunia.
