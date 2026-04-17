Aidiladha lebih bermakna bersama projek kemanusiaan Al-Qiblah International
Apr 17, 2026 | 5:30 AM
Pengasas, Al-Qiblah International, Ustaz Azmi Abdul Samad (tengah, berkopiah), menawarkan khidmat dalam mengendalikan daging korban yang mencerminkan komitmen dan kesungguhan syarikat itu dalam memelihara amanah mereka yang melaksanakan ibadah korban dan memastikan manfaatnya sampai kepada fakir miskin serta warga pedalaman yang memerlukan. - Foto AL-QIBLAH INTERNATIONAL CONSULTANTS
Menjelang ketibaan Hari Raya Aidiladha, Al-Qiblah International Consultants, sekali lagi melancarkan projek khas bertema, ‘Menggembirakan Fakir Miskin, Anak-anak Yatim dan Pelajar Pesantren’.
Berbekalkan pengalaman lebih 20 tahun sejak penubuhannya, syarikat itu terus komited menyantuni ribuan penduduk di kawasan pedalaman serta pulau terpencil di Indonesia dan Kemboja, sekali gus memastikan manfaat ibadah korban sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
