Apa kata PM Wong...
Feb 26, 2026 | 7:03 PM
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong semasa berucap di Parlimen pada 26 Februari. - Foto MDDI
Dalam ucapannya ketika menggulung bahas Belanjawan 2026, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Encik Lawrence Wong menyentuh beberapa isu.
Tentang kadar kesuburan
“Kadar kesuburan kita yang semakin merosot memang satu kebimbangan serius. Isu ini bukan hanya berlaku di Singapura. Ia sedang berlaku di kebanyakan negara maju dan berpendapatan tinggi. Jadi, kita juga perlu bersikap realistik dan merendah diri, kerana tiada negara yang benar-benar berjaya membalikkan trend penurunan ini secara berterusan. Namun usaha kita tidak akan terhenti. Kita belum berputus asa. Dan kita tidak akan berputus asa. Malah, kita sedang merancang pakej langkah seterusnya untuk memperkukuh sokongan kepada keluarga.
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong.
Tentang mobiliti sosial
“Kemampuan untuk bergerak ke atas kekal penting dalam kompak sosial kita, kerana di Singapura, titik permulaan anda tidak sepatutnya menentukan kedudukan akhir anda.
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong.
Tentang ekonomi Singapura
“Kita telah mengharungi ketidakpastian, memelihara kedaulatan dan kemerdekaan, dan muncul lebih kukuh kerana kita kekal sebagai rakyat yang bersatu padu dan bertindak dengan tekad. Dan kita melangkah era baharu ini dengan kekuatan yang besar, ekonomi yang mantap, masyarakat yang padu, dan kewangan awam yang teguh. Ini bukanlah pencapaian yang tidak disengajakan. Ia adalah hasil daripada pilihan sukar yang dibuat selama beberapa dekad oleh generasi-generasi rakyat Singapura.
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong.