Tentang kadar kesuburan

Kadar kesuburan kita yang semakin merosot memang satu kebimbangan serius. Isu ini bukan hanya berlaku di Singapura. Ia sedang berlaku di kebanyakan negara maju dan berpendapatan tinggi. Jadi, kita juga perlu bersikap realistik dan merendah diri, kerana tiada negara yang benar-benar berjaya membalikkan trend penurunan ini secara berterusan. Namun usaha kita tidak akan terhenti. Kita belum berputus asa. Dan kita tidak akan berputus asa. Malah, kita sedang merancang pakej langkah seterusnya untuk memperkukuh sokongan kepada keluarga.