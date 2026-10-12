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Sekilas Berita
Bahan berita BH, NoTapis jadi ‘guru’ Bahasa Melayu bagi penutur Tamil
Bahan berita BH, NoTapis jadi ‘guru’ Bahasa Melayu bagi penutur Tamil
Mantan pegawai diplomatik mula pelajari bahasa Melayu demi tuntutan tugas tetapi kemudian jatuh cinta pada keunikannya
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Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Oct 12, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Bahan berita BH, NoTapis jadi ‘guru’ Bahasa Melayu bagi penutur Tamil
Sesuai dengan namanya, podcast NoTapis terbitan Berita Harian (BH) menjadi wadah untuk mengupas isu semasa dalam masyarakat secara telus, berani dan tanpa berselindung.
Namun bagi Encik Bhargav Sriganesh, podcast tersebut menjadi antara wadah untuk beliau membiasakan diri dengan gaya pertuturan dalam lenggok bahasa Melayu.
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