Bahan berita BH, NoTapis jadi ‘guru’ Bahasa Melayu bagi penutur Tamil

Bahan berita BH, NoTapis jadi ‘guru’ Bahasa Melayu bagi penutur Tamil Mantan pegawai diplomatik mula pelajari bahasa Melayu demi tuntutan tugas tetapi kemudian jatuh cinta pada keunikannya

1 of 2 Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA