Sesuai dengan namanya, podcast NoTapis terbitan Berita Harian (BH) menjadi wadah untuk mengupas isu semasa dalam masyarakat secara telus, berani dan tanpa berselindung.

Namun bagi Encik Bhargav Sriganesh, podcast tersebut menjadi antara wadah untuk beliau membiasakan diri dengan gaya pertuturan dalam lenggok bahasa Melayu.

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Bahasapodcastpodcast no tapisBULAN; BAHASA; BUDAYA; KEHIDUPANBULAN BAHASAMelayu