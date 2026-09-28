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Sekilas Berita
Bengkel AMP sedia ruang untuk bina rangkaian, kongsi ilmu
Bengkel AMP sedia ruang untuk bina rangkaian, kongsi ilmu
Foto AMP
Sep 28, 2026 | 8:34 PM
Sekilas Berita
Bengkel AMP sedia ruang untuk bina rangkaian, kongsi ilmu
Program “Learner’s Circle” anjuran AMP pada 26 September di SG Innovate, Carpenter Street, menghimpunkan 46 peserta, khususnya mereka yang sedang mencari pekerjaan atau beralih kerjaya, untuk bertukar idea dan mempelajari kemahiran baharu. Dalam acara itu, dua Duta Notion - iaitu platform ruang kerja digital untuk mengurus maklumat dan tugasan - Encik Nasri Nasir dan Encik Hanafi Mohd Sam, telah mengajar asas Notion serta cara membina papan pemuka kerjaya.
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