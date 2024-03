Sekumpulan 10 wanita, termasuk (lima dari kiri) Profesor Madya Emeritus Hadijah Rahmat, disenaraikan dalam Dewan Termasyhur Wanita Singapura, atau Singapore Women’s Hall of Fame (SWHF), pada 2024. Mereka menerima trofi yang digelar Obor, atau The Flame, oleh Presiden Tharman Shanmugaratnam (tengah) di majlis Sambutan Hari Wanita Antarabangsa SCWO dan Majlis Induksi SWHF Ke-10 di The Fullerton Hotel pada 8 Mac.

Foto SCWO