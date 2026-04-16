Topic followed successfullyGo to BHku
Dapatkan akhbar BH percuma di 40 masjid pada 17 April
Sebanyak 100 naskhah akan diedar di setiap masjid, usaha perkenal format kompak kepada masyarakat
Apr 16, 2026 | 5:30 AM
Para pembaca Berita Harian (BH) berpeluang mendapat akhbar BH cetak secara percuma di 40 masjid serata Singapura, semasa solat Jumaat pada 17 April.
BH, yang telah berubah dalam bentuk kompak sejak 24 Mac lalu, juga akan diedarkan secara percuma semasa solat Jumaat pada 15 Mei dan semasa solat Hari Raya Haji pada 27 Mei.
Laporan berkaitan
Peralihan kepada lembaran kompak cerminan komitmen BH terhadap cita rasa pembacaMar 24, 2026 | 8:50 PM
Era baharu BH: Lebih daripada bahasa dan peristiwa Mar 24, 2026 | 5:14 PM