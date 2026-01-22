Selepas perbicaraan mahkamah, para pegawai pasukan Operasi Luar Penjara (PEO) akan menggari tahanan dan bertanyakan beberapa maklumat seperti nama penuh, nombor kad pengenalan dan sebarang masalah kesihatan. Ini demi memastikan para pegawai mengurus tahanan yang tepat. Para pegawai juga akan mengesahkan jenis hukuman yang diterima tahanan dan sama ada tahanan mahu membayar saman atau tidak. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA