Di balik tirai besi: Proses kemasukan penjara lengkap dengan teknologi canggih
Anda mungkin tertanya-tanya mengenai bagaimana proses kemasukan banduan ke Kompleks Penjara Changi (CPC) selepas hukuman dijatuhkan.
Proses ini melibatkan beberapa langkah.
Selain daripada pemeriksaan badan, pemeriksaan kesihatan dan urusan pentadbiran, proses kemasukan ke penjara yang bermula dari Lokap Mahkamah Negara (SCLU) juga menerapkan penggunaan teknologi canggih.
Ini membantu prosedur agar lebih teliti. Justeru itu, ia bermula sejurus tahanan menjalani perbicaraan di Mahkamah Negara. Tahanan akan ditahan di SCLU buat sementara dan tidak melebihi dua hari.
Kemudian, tahanan akan dipindahkan ke CPC untuk menjalani hukumannya.
Berita Harian (BH) berpeluang menelusuri keseluruhan proses kemasukan banduan ke penjara melalui satu simulasi oleh Perkhidmatan Penjara Singapura (SPS).