Meskipun mengharungi pelbagai cabaran dan keperitan hidup, dua wanita ini menghadapinya dengan tabah demi mengubah nasib keluarga sambil menyumbang kepada masyarakat yang lebih meluas.

Atas kecekalan luar biasa dan usaha gigih mereka mengatasi segala cabaran yang dihadapi, Pengurus Dasar di Kementerian Undang-Undang (MinLaw), Cik Siti Nurhumaira Azman, 26 tahun, dan Pegawai Kerja Sosial di Fellowship of Men Singapore, Cik Elizabeth Neo, 37 tahun, disampaikan Anugerah Perkasa Berita Harian (BH)-Maybank yang disampaikan buat kali pertama semasa majlis Anugerah Jauhari Berita Harian 2026.

Membesar dalam kesempitan kewangan, Cik Nurhumaira mula bekerja pada usia yang muda untuk membantu menyara hidup ibu dan adik-beradiknya sambil membiayai pengajian sendiri sehingga lulus dari Universiti Nasional Singapura (NUS) dengan Kepujian Tertinggi.

Pada April 2026, kecekalan beliau diuji hebat apabila anak lelakinya yang baru berusia lapan bulan meninggal dunia akibat komplikasi atrofi otot spina (SMA).

Daripada berundur dalam kedukaan, beliau memilih keberanian berbanding berputus asa, dengan berkongsi perjalanan duka, pemulihan dan keyakinannya secara terbuka untuk meniupkan semangat kepada orang lain.

Bagi Cik Neo, kejayaan mengatasi kancah keperitan hidup, ketagihan dan kehidupan di sebalik jeriji besi penjara selama sedekad mendorong beliau mendedikasikan hidup kepada usaha memperkasa masyarakat.

Tidak gentar dengan gangguan kepada pendidikannya sebelum ini, beliau menyambung pengajian ke peringkat diploma dalam jurusan psikologi dan kini berkhidmat sebagai Pegawai Kerja Sosial di Fellowship of Men Singapore.

Pada 2024, beliau membuka pintu flat sewa satu biliknya untuk menawarkan perlindungan kepada seorang ibu dan tiga anak yang menjadi mangsa keganasan keluarga.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
tempe, tapai, produk penapaian

Perkenal tempe, tapai di pasaran sejagat; seperti keju, ‘kimchi’

Nov 6, 2026 | 5:30 AM
Dr Abdul El-Sayed (kiri) bersama isterinya, Dr Sarah Jukaku, seorang pakar psikiatri berketurunan India, ketika menikmati hidangan di sebuah restoran. Dr El-Sayed, 42 tahun, mencatat sejarah sebagai individu Islam pertama dipilih menganggotai Senat Amerika Syarikat selepas menewaskan calon Parti Republikan, Encik Mike Rogers, dalam pilihan raya pertengahan penggal pada 3 November.

Kenali pakar psikiatri, isteri tulang belakang El-Sayed

Nov 5, 2026 | 11:44 AM
Encik Muhammad Nurherrizzwan Shah Kamin, 44 tahun (kiri), dan isteri, Cik Nooraihana Abdul Rahman, 38 tahun (kanan) di cawangan NTUC FairPrice Our Tampines Hub (OTH) semasa Sabtu semasa berbelanja bagi memenuhi keperluan lima anak mereka.

Perkukuh hubungan famili melalui beli barangan runcit di ‘Community Giveback’ ABS

Oct 31, 2026 | 5:30 AM
Bumi Brew, kedai kopi milik Muslim, ruang masyarakat

4 sekawan ‘membumi’ belajar jadi barista demi buka kafe

Oct 2, 2026 | 2:57 PM
Kumpulan Feminin yang terdiri (dari kiri) Along, Watie dan As, menafikan dakwaan kumpulan itu tidak lagi berkecimpung dalam dunia hiburan Malaysia.

FEMININ nafi bersara daripada dunia hiburan

Apr 1, 2026 | 10:03 PM
peluasan masjidil haram

Projek peluasan Masjidil Haram selesai, mercu tanda kejuruteraan dan iman

Jun 23, 2025 | 5:30 AM
jalan getah fleksibel

Saudi lancar talian bantuan 24 jam untuk jemaah haji

May 29, 2025 | 10:51 AM
RASUL DAHRI: Kegiatannya mengajar agama di Johor telah mula dikesan pada 2007. - Foto INTERNET

Pendakwah S'pura dipenjara di Johor

May 7, 2016 | 5:30 AM
Kampong Gelam tidak hilang daya tarikannya dalam kalangan perniagaan meski kos sewa di lokasi tersebut kekal tinggi.

Daya tarikan niaga Kampong Gelam kekal utuh meski kos sewa tinggi

Jul 8, 2024 | 5:30 AM
Hamidah Wahab kembali beraksi melalui telefilem, ‘Perang Panjut Tujuh Likur’.

Hamidah Wahab kembali selepas agak menyepi

Apr 22, 2024 | 7:20 PM

Kini, beliau tidak kenal penat lelah membimbing banduan serta bekas pesalah, sekali gus memperjuang harapan dan peluang kedua.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Tabah teruskan kehidupan meski diuji kehilangan anakNov 6, 2026 | 8:35 PM
Terpisah daripada anak ketika di penjara, kini jadi pelindung wanita lainNov 6, 2026 | 8:35 PM
maybankAnugerah Jauhari BH