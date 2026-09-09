Enam wanita telah dikenakan 17 tuduhan atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Ketenteraman Awam pada 9 September berhubung beberapa bantahan berkaitan isu Gaza.

Berusia antara 22 dengan 36 tahun, mereka didakwa atas kesalahan dikaitkan dengan beberapa insiden termasuk perarakan berhampiran Istana, berjalan kaki dari kawasan MRT Novena ke Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA), dan acara terbang layang-layang secara beramai-ramai di Marina Barrage.

Mereka ialah Nur Sabrina Kamel, 32 tahun; Nurul Afiqah Kamel, 33 tahun; Amirah Mokhlis, 33 tahun; Dayana Noor Mohamed, 36 tahun; Elijah Tay, 24 tahun; dan Kyal Sin Linn Naing, 22 tahun.

Tay berdepan dengan sembilan tuduhan secara keseluruhan.

Enam daripadanya adalah di bawah Akta Ketenteraman Awam, termasuk berkaitan penyertaan dalam perarakan dan perhimpunan awam tanpa permit pada 2 Februari 2024.

Satu lagi di bawah Seksyen 298A(b) Kanun Keseksaan berkaitan laungan yang dibuatnya semasa satu acara pada 2 Februari 2024 juga.

Menurut polis, wanita itu mengetuai laungan “From the river to the sea, Palestine will be free”, semasa satu acara yang disiarkan secara langsung dalam talian pada 2 Februari 2024.

Polis berkata laungan itu menyokong penghapusan Israel yang mempunyai penduduk majoriti Yahudi.

Baki dua tuduhan pula adalah kerana enggan menjawab soalan pegawai awam.

Pada hari yang sama, Nurul Afiqah dan Dayana juga telah menyertai acara tanpa permit di sekeliling Istana.

Kumpulan itu telah berhimpun di Orchard Road dan berjalan menuju ke Istana membawa payung bercetak gambar tembikai – simbol menyokong Palestin.

Kyal Sin dan Amirah masing-masing menghadapi satu tuduhan, manakala Dayana dan Afiqah masing-masing dikenakan dua tuduhan.

Nur Sabrina pula menghadapi satu tuduhan di bawah akta yang sama dan juga satu tuduhan di bawah Akta Gangguan.

Menurut polis, Nurul Afiqah, Amirah, Dayana dan Nur Sabrina mempunyai peranan dalam menganjurkan acara perhimpunan besar, iaitu menerbangkan layang-layang tanpa permit di Marina Barrage pada 27 Oktober 2024, dalam usaha menyokong kesedaran mengenai isu Gaza.

Lima tertuduh diwakili peguam, Encik Ariffin Iskandar Sha Ali Akbar, manakala Kyal Sin diwakili peguam, Encik Derek Wong Kim Siong.

Enam tertuduh masing-masing ditawarkan ikat jamin sebanyak $5,000 pada 9 September.

Kes tersebut kini ditangguh hingga 7 Oktober.

Sekitar 250 orang berkumpul di luar Mahkamah Negara selepas prosiding itu untuk menunjukkan sokongan terhadap enam wanita berkenaan.

Sekitar 250 orang berkumpul di luar Mahkamah Negara bagi menunjukkan sokongan kepada enam individu yang tertuduh. - Foto BH oleh FANDY RAZAK

Pengerusi dan Setiausaha Agung Parti Demokratik Singapura (SDP), Dr Paul Tambyah dan Dr Chee Soon Juan, turut hadir semasa prosiding.

Sebahagian besar daripada mereka turut mengenakan keffiyeh, iaitu skarf hitam putih yang digunakan di Timur Tengah sebagai tanda perpaduan dan sokongan terhadap perjuangan rakyat Palestin.

Antara yang hadir ialah sepasang suami isteri, bagi memberikan sokongan kepada salah seorang tertuduh yang mereka kenali.

Enggan mendedahkan nama mereka, pasangan tersebut berkata pengalaman menghadiri prosiding mahkamah buat kali pertama itu merupakan satu pengalaman yang membuka mata dan memberikan mereka perspektif baru.

“Ia merupakan satu pengalaman baru... Kami memang mengenali salah seorang daripada tertuduh dan ingin memberikan sokongan kepadanya,” kata mereka ketika ditemui Berita Harian (BH) di luar Mahkamah Negara.

Selain itu, seorang guru berusia 46 tahun turut hadir meskipun tidak mengenali mana-mana tertuduh secara peribadi dan hadir atas sokongan terhadap perjuangan tersebut dan bukannya sebagai sebahagian daripada mana-mana kumpulan