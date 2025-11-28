Ketua Pegawai Eksekutif The Kallang Group, Encik Quek Swee Kuan (kiri) dan pengerusi The Kallang Group, Encik Keith Magnus (kanan) di majlis pelancaran jenama baru, The Kallang, yang sebelum ini dikenali sebagai Hab Sukan Singapura. - Foto ZB

Ketua Pegawai Eksekutif The Kallang Group, Encik Quek Swee Kuan (kiri) dan pengerusi The Kallang Group, Encik Keith Magnus (kanan) di majlis pelancaran jenama baru, The Kallang, yang sebelum ini dikenali sebagai Hab Sukan Singapura. - Foto ZB

Hab Sukan Singapura akan dijenamakan semula sebagai ‘The Kallang’, menandakan usaha untuk menyajikan pengalaman yang lebih pelbagai dan mudah diakses dari segi sukan, hiburan, gaya hidup dan komuniti.

Sementara itu, Kallang Alive Sport Management, syarikat yang menguruskan Hab Sukan Singapura, dinamakan semula sebagai The Kallang Group.

Jenama baru itu diumumkan pada majlis pelancaran pada 28 November, yang diadakan di lounge Bank of Singapore di Stadium Negara.

Pengerusi The Kallang Group, Encik Keith Magnus, berkata pelancaran jenama baru itu merupakan satu bab baru dalam usaha menjadikan kawasan itu hab yang dinamik dan berprestasi dalam menganjurkan acara sukan utama, hiburan dan aktiviti masyarakat.

Sejak diambil alih oleh pemerintah pada 2022, The Kallang telah menganjurkan lebih 4,000 acara sukan, hiburan dan kemasyarakata, menganjur sekitar 9.5 juta pelawat.

Dalam ucapannya, Encik Magnus berkata, “Matlamat kami adalah untuk The Kallang menjadi pusat yang paling mengujakan di Singapura, sebuah tempat di mana persembahan antarabangsa, wira tempatan dan rakyat Singapura dapat berkumpul untuk berkongsi pengalaman yang tidak dapat dilupakan, sekali gus mengukuhkan jalinan negara kita.”

Beliau bertambah, “Kami melancarkan jenama yang mengiktiraf akar kita, mencerminkan perkembangan kita, serta menampilkan visi yang berani untuk masa depan.”

Dalam kenyataan oleh The Kallang Group, jenama ‘Kallang’ dipilih kerana ia melambangkan kebanggaan dan pelbagai pengalaman bersama rakyat Singapura.

The Kallang Group berkata, “Kallang melambangkan sebuah ruang di mana ramai orang bersatu melalui pertandingan, sambutan dan pengalaman bersama seperti Perbarisan Hari Kebangsaan (NDP).”

Ia turut menghargai warisan sukan Singapura.

“Kallang merupakan tapak stadium negara terkini dan yang sebelumnya, di mana ramai rakyat Singapura berkongsi kenangan manis bersama, termasuk ‘Kallang Roar’ dan ‘Kallang Wave’,” tambah The Kallang Group.

Tagline baru - ‘Feel Alive’ - turut dilancarkan di samping jenama baru tersebut.

Ratu renang, Cik Yip Pin Xiu, memberi komen melalui kenyataan media itu.

Beliau berkata, “Untuk atlet Pasukan Singapura, The Kallang merupakan tempat latihan dan pentas untuk mempamerkan kecemerlangan bertaraf dunia. Identiti yang diperbaharui ini akan terus memberi inspirasi kepada negara dan menyediakan rumah untuk detik sukan ikonik…”

Dalam pada itu, prasarana The Kallang akan diperbaharui mulai suku akhir kedua 2026.

Kawasan The Kallang merangkumi lebih sebelas kemudahan sukan dan hiburan, termasuk Stadium Negara, OCBC Arena, Pusat Akuatik OCBC, Stadium Tertutup Singapura dan lain-lain.

Misalnya, pusat Splash-N-Surf akan diperbaharui dengan gelanggang sukan bertaraf tinggi.

Dinding panjat tebing di dalam Kallang Wave, juga akan diperbaharui.

Encik Magnus menambah, “Dalam fasa perkembangan baru ini, kami akan menambah baik kurasi dan perkakasan kawasan ini dengan peningkatan besar, kemudahan negara baru dan jadual acara yang lebih menarik.