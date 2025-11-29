Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai tempat penginapan, jemaah disaran merujuk peta yang disediakan di laman web syarikat. - Foto HALIJAH TRAVELS PTE LTD

Halijah Travels kekal komited menyediakan pakej haji bermutu pada harga berpatutan, meskipun kos penginapan di tanah suci serta perkhidmatan masyair terus meningkat sejak beberapa tahun kebelakangan ini.

Menurut Pengurus Besar Halijah Travels, Encik Haffidz Abdul Hamid, syarikatnya menyediakan penginapan terbaik demi keselesaan jemaah.

“Keutamaan kami sejak dahulu ialah memastikan jemaah mendapat penginapan yang selesa, selamat dan dekat dengan masjid, tanpa membebankan dari segi kos,” katanya.

Encik Haffidz menjelaskan, pertambahan besar jumlah jemaah umrah dan haji telah meningkatkan permintaan terhadap bilik hotel berhampiran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

“Permintaan melonjak menyebabkan harga pakej meningkat. Namun, kami tetap berusaha mengekalkan nilai terbaik untuk jemaah,” katanya.

Bagi musim haji 2026, Halijah Travels mengekalkan mutu penginapan lima bintang di Madinah, Sofitel Shahd atau The Biltmore (sebelum ini Oberoi), serta Makkah Hotel ketika di Makkah.

Di Shisha, jemaah akan menginap di Hostel Mashal Mosaed Al-Sharif, sebuah hostel yang menawarkan kemudahan setara hotel dengan bilik air di setiap kamar.

Pilihan untuk empat orang, tiga atau dua orang sebilik dengan kos tambahan turut disediakan.

Encik Haffidz, menambah: “Penginapan di Shisha bukan sahaja selesa, malah kedudukannya strategik dan membantu mengurangkan kos ketika masyair.”

Harga tiket penerbangan yang ditawarkan juga dikekalkan pada kadar berpatutan.

“Kami tidak menaikkan harga sewenang-wenangnya.

“Apa yang kami tawarkan selaras dengan kos asas yang diberikan syarikat penerbangan,” jelasnya.

Ibadah Haji Menuntut Persediaan Rohani dan Fizikal yang Kukuh

Halijah Travels mengingatkan jemaah bahawa rutin di tanah suci memerlukan banyak pergerakan seperti berjalan ulang-alik ke masjid lima kali sehari.

Jemaah, terutama yang mempunyai penyakit sedia ada, digalakkan memantau kesihatan, menjaga pemakanan dan mengikuti rawatan agar dapat beribadah dengan baik.

Kursus haji yang menyeluruh akan dianjurkan merangkumi kelas manasik, latihan amali, kursus intensif serta taklimat kesihatan.

Di tanah suci, jemaah akan dipimpin oleh asatizah, mutawif dan pegawai berpengalaman.

Halijah Travels turut bekerjasama dengan Lembaga Penggalakan Kesihatan (HPB) dan doktor pakar dalam menyediakan panduan persediaan kesihatan.

“Peluang menunaikan haji mungkin hanya sekali seumur hidup. Maka buatlah penilaian secara bijak apabila ditawarkan tempat,” tambah Encik Haffidz.

Jemaah turut digalakkan merujuk peta penginapan di laman web syarikat bagi mendapatkan gambaran lebih jelas.

SEKILAS:

