Sebahagian besar ibu bapa dan golongan belia menyokong pendekatan berperingkat yang membenarkan akses media sosial berdasarkan kumpulan usia kanak-kanak.

Lebih separuh daripada golongan ini juga bersetuju bahawa kanak-kanak berusia enam tahun dan ke bawah tidak seharusnya mempunyai akses kepada media sosial.

Demikian antara dapatan Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital (MDDI) hasil daripada pelbagai sesi penglibatan seperti perbincangan kumpulan dan dialog, dengan lebih 2,000 belia dan ibu bapa dari Jun hingga Ogos.

Dapatan itu didedahkan kepada umum pada 24 Oktober, seiring dengan penerbitan Laporan Penilaian Keselamatan Dalam Talian (OSAR) bagi khidmat pengedaran aplikasi yang ditetapkan (D-ADS), yang julung-julung kalinya diterbitkan oleh Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA).

Menurut MDDI, walaupun golongan belia dan ibu bapa menyokong akses media sosial yang bersesuaian dengan usia, akses tersebut seharusnya menyokong keperluan pendidikan atau pembangunan literasi digital.

Ia turut mendapati bahawa ketagihan skrin dan penggunaan berlebihan merupakan antara dua kebimbangan utama dalam kalangan golongan belia dan ibu bapa, berhubung penggunaan media sosial.

Pendekatan berperingkat terhadap akses media sosial ini kali pertama didedahkan MDDI menyusuli jawapan bertulis kepada soalan Cik He Ting Ru (GRC Sengkang) yang diajukan di Parlimen pada Ogos.

Cik He antara lain bertanya sekiranya kementerian tersebut dalam perancangan bagi menubuhkan rangka kerja terhadap akses media sosial untuk mereka di bawah usia 18 tahun.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pekerja penghantaran di bawah skim ini perlu bekerja selama 44 jam seminggu, manakala mereka yang menggunakan kenderaan sendiri akan menerima elaun tambahan $100 setiap bulan.

Foodpanda tawar kerja penghantaran sepenuh masa dengan gaji $1,800, caruman penuh CPF

Oct 23, 2026 | 9:08 PM
Keperluan mendapatkan lebih ramai sukarelawan tetap timbul sedang Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF) memperluas peranan mereka dalam membantu individu dan keluarga.

S'pura perlukan lagi 3,000 sukarelawan menjelang 2030; peranan mereka diperluas

Oct 23, 2026 | 8:25 PM
tenaga nuklear Singapura, keselamatan nuklear, tata kelola nuklear

Penyelidik teliti tatakelola, keselamatan tenaga nuklear buat S’pura

Oct 24, 2026 | 5:30 AM
Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Encik Mohamad Fazli Mohamad Salleh (tengah), bersama pegawainya pada siaran langsung Borak Santai mengenai perkembangan projek lebuh raya di Johor.

Johor usaha buka awal jajaran Plus dan Senai-Desaru pada awal 2027

Oct 23, 2026 | 3:01 PM
Bagi membantu pesara, Encik Abdul Razak, tidur dengan lebih selesa dalam keadaan sejuk, beliau menerima kipas siling, kipas meja, kipas berdiri, pemanas air dan kipas pengudaraan baharu daripada KDK.

Hadapi cuaca panas di rumah: Bantuan penyejukan untuk keluarga memerlukan

Oct 14, 2026 | 2:08 PM
Pentas menuju ke pelamin yang dihiasi bunga dan limpahan cahaya menyerikan suasana majlis perkahwinan yang ditawarkan Muslim Delights Wedding Services.

Muslim Delights Wedding Services tawar pakej impian, dimampui

Oct 23, 2026 | 5:30 AM
RTS Link, Komuter Selatan, pengangkutan awam Johor

Johor cadang tambah 12 tren Komuter Selatan jelang operasi RTS Link

Oct 14, 2026 | 1:25 PM
Rakyat Singapura yang kini berada di Arab Saudi diminta mematuhi nasihat rasmi pihak berkuasa tempatan serta terus berhubung dengan ejen pelancongan dan syarikat penerbangan masing-masing, kata MUIS.

MUIS: Jemaah S’pura digalak tangguh umrah ekoran risiko keselamatan di Arab Saudi

Oct 14, 2026 | 7:40 AM
bantuan Nepal, mangsa banjir Nepal, pertubuhan agama

Pertubuhan agama setempat sumbang $254,000 sokong usaha pemulihan Nepal

Oct 13, 2026 | 5:53 PM
cermin mata hitam artis Korea, fesyen artis Korea, gaya cermin mata hitam

Tampil bergaya dengan cermin mata hitam artis Korea

Jul 27, 2026 | 9:39 AM

Dalam jawapannya, kementerian itu berkata ia sedang mengkaji pendekatan akses berperingkat terhadap media sosial bagi kanak-kanak, di mana pengguna berusia bawah 13 tahun disekat daripada mengakses Perkhidmatan Media Sosial Ditetapkan atau DSMS.

Bagi pengguna berusia antara 13 dengan 18 tahun, pihak DSMS diwajibkan untuk menyediakan pengalaman bersesuaian dengan usia, yang boleh merangkumi kandungan, interaksi, serta ciri-ciri sewajarnya.

Berdasarkan usaha penglibatannya, MDDI mendapati lebih 80 peratus ibu bapa menyokong pendekatan berperingkat manakala hampir 70 peratus belia turut menyokong pendekatan berperingkat.

Mereka yang ditinjau berpendapat kanak-kanak usia 0 hingga enam tahun tidak seharusnya mempunyai akses kepada media sosial, manakala golongan usia tujuh hingga 15 tahun boleh mempunyai akses, tetapi kandungan harus bersesuaian dengan usia, kata MDDI.

Dapatan juga menunjukkan 71 peratus atau lebih tujuh dalam 10 belia bimbang dengan ketagihan skrin dan penggunaan sosial media berlebihan, sekali gus membentuk kebimbangan utama bagi para belia.

Sebanyak 59 peratus daripada golongan ibu bapa juga berkongsi kebimbangan serupa, meletakkannya di tangga kedua bagi jenis kebimbangan sedemikian bagi ibu bapa – yang pertama adalah kandungan tidak sesuai (84 peratus).

Sehubungan itu, golongan belia dan ibu bapa bersetuju bahawa keselamatan dalam talian merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, platform media sosial, ibu bapa dan kanak-kanak.

Oleh demikian, MDDI berkata platform media sosial tidak lama lagi perlu melaksanakan langkah jaminan usia lebih berkesan agar perlindungan dapat dipastikan bagi pengguna muda. Namun ia tidak memberikan butiran lanjut.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
IMDA padam 65 aplikasi kandungan tidak sesuai, berbahayaOct 24, 2026 | 12:40 PM
media sosialMDDI