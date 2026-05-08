ICA guna AI permudah permohonan dokumen imigresen
May 8, 2026 | 4:12 PM
Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) akan menggunakan alat itu bagi mengelaskan dan mengekstrak data penting secara automatik daripada pasport serta dokumen lain, sekali gus mengurangkan perlunya semakan manual yang memakan tenaga kerja. - Foto ST
Proses permohonan dokumen imigresen seperti pasport bakal dipermudah dengan alat kecerdasan buatan (AI) baharu.
Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) akan menggunakan alat itu bagi mengelaskan dan mengekstrak data penting secara automatik daripada pasport serta dokumen lain, sekali gus mengurangkan perlunya semakan manual yang memakan tenaga kerja.
