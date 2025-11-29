Peserta Palestin - (dari kiri) Jehad Abudayyeh, Razan Shawar dan Mustafa Assi - bertanding dalam kategori Inovator Akan Datang (Future Innovators). - Foto AFP

Peserta Palestin - (dari kiri) Jehad Abudayyeh, Razan Shawar dan Mustafa Assi - bertanding dalam kategori Inovator Akan Datang (Future Innovators). - Foto AFP

Pelajar Palestin, Razan Shawar, 15 tahun, dan rakan-rakannya menyertai World Robot Olympiad di Singapura untuk mempamerkan ciptaan robotik berkuasa kecerdasan buatan (AI) yang bertujuan meningkatkan pengeluaran pertanian.

Pertandingan robotik global selama tiga hari itu berakhir pada 28 November, dengan penyertaan lebih 1,500 peserta dari lebih 90 negara dan wilayah.

Delegasi Palestin yang bertanding dalam kategori senior Inovator Akan Datang (Future Innovators) itu mencipta robot bernama Agribot.

Razan, pelajar sekolah menengah dari Ramallah di Tebing Barat, mengharungi perjalanan selama 24 jam untuk mempamerkan ciptaan pasukannya.

Beliau berkata inovasi - bukan peperangan - yang sepatutnya menjadi sebab Palestin dikenali.

Peserta Palestin - (dari kiri) Razan Shawar, Mustafa Assi dan Jehad Abudayyeh - yang bertanding dalam kategori Inovator Akan Datang (Future Innovators) bersama projek mereka. - Foto AFP

Robot Agribot, yang disokong teknologi AI, berfungsi dengan mengukur enam parameter utama tanah termasuk kelembapan, keasidan dan nutrien, menggunakan alat penderia.

Mereka kini berhasrat untuk menjadikan robot itu mudah didapati oleh petani yang kebanyakannya masih bergantung pada kaedah tradisional, kata Razan.

Rakan sepasukannya, Jehad Abudayyeh, 16 tahun, berkata pertanian sangat penting di Palestin dan ia adalah cara hidup mereka.

“Saya sangat gembira projek saya akan membantu mereka,” tambahnya.

Seorang lagi rakan sepasukannya, Mustafa Assi, 16 tahun, yang bercita-cita menjadi jurutera teknologi maklumat (IT), pula mengimpikan persekitaran yang lebih sesuai bagi teknologi berkembang maju.

“Saya berharap Palestin akan lebih selamat dan peperangan berakhir,” kata Mustafa.

Razan berharap dapat menonjolkan aspek lain kehidupan Palestin selain konflik.

“Kami ingin menunjukkan... kepada orang ramai dan dunia bahawa kami boleh melakukan ini, kami boleh berada dalam pertandingan ini.

“Palestin mempunyai pelajar yang mahu menjadi lebih baik dan menunjukkan kepada dunia bahawa warga Palestin boleh (berjaya),” kata beliau.