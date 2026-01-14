Ketua Dewan, Cik Indranee Rajah berkata pada 14 Januari bahawa isu pembohongan Cik Raeesah Khan di Parlimen pada 2021 akan mengambil haluan yang berbeza sekiranya Encik Pritam Singh mengarahkan Cik Raeesah supaya berterus terang. - Foto MDDI

Ketua Dewan, Cik Indranee Rajah berkata pada 14 Januari bahawa isu pembohongan Cik Raeesah Khan di Parlimen pada 2021 akan mengambil haluan yang berbeza sekiranya Encik Pritam Singh mengarahkan Cik Raeesah supaya berterus terang. - Foto MDDI

Setiausaha Agung Parti Pekerja, Encik Pritam Singh, telah menunjukkan kegagalan kepimpinan apabila beliau meminta Cik Raeesah Khan untuk meneruskan pembohongannya apabila beliau kali pertama mengaku perkara itu kepadanya.

Ini termasuk gagal memikul tanggungjawab apabila kebenaran terbongkar, kata Ketua Dewan, Cik Indranee Rajah, pada 14 Januari.

Menurut beliau, seluruh perkara tersebut akan mengambil haluan yang sangat berbeza sekiranya Encik Pritam meminta Cik Raeesah untuk berterus terang apabila beliau mula-mula mengaku tentang pembohongannya kepadanya.