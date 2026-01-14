SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Singapura
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula

Indranee: Pritam gagal tunjukkan kepimpinan, pikul tanggungjawab

Jan 14, 2026 | 7:25 PM
Ketua Dewan, Cik Indranee Rajah berkata pada 14 Januari bahawa isu pembohongan Cik Raeesah Khan di Parlimen pada 2021 akan mengambil haluan yang berbeza sekiranya Encik Pritam Singh mengarahkan Cik Raeesah supaya berterus terang.
Ketua Dewan, Cik Indranee Rajah berkata pada 14 Januari bahawa isu pembohongan Cik Raeesah Khan di Parlimen pada 2021 akan mengambil haluan yang berbeza sekiranya Encik Pritam Singh mengarahkan Cik Raeesah supaya berterus terang. - Foto MDDI

Setiausaha Agung Parti Pekerja, Encik Pritam Singh, telah menunjukkan kegagalan kepimpinan apabila beliau meminta Cik Raeesah Khan untuk meneruskan pembohongannya apabila beliau kali pertama mengaku perkara itu kepadanya.

Ini termasuk gagal memikul tanggungjawab apabila kebenaran terbongkar, kata Ketua Dewan, Cik Indranee Rajah, pada 14 Januari.

Menurut beliau, seluruh perkara tersebut akan mengambil haluan yang sangat berbeza sekiranya Encik Pritam meminta Cik Raeesah untuk berterus terang apabila beliau mula-mula mengaku tentang pembohongannya kepadanya.

Cik Indranee berkata demikian ketika berucap dalam perbahasan usul yang menyatakan rasa kesal terhadap kelakuan Encik Pritam berhubung peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas Cik Raeesah berbohong di Parlimen pada 2021.

parlimenpritam singh
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg