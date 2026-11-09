Melihat teknologi canggih menerusi skrin mungkin mengagumkan, tetapi menyaksikannya sendiri di depan mata memberikan pengalaman yang berbeza.

Pengalaman menaiki kereta tanpa pemandu dan melihat pesawat elektrik yang boleh berlepas dan mendarat secara menegak (eVTOL) merupakan antara pendedahan yang diperoleh oleh sekumpulan pelajar.

Mereka merupakan peserta yang menyertai Lawatan Pembelajaran Luar Negara sulung anjuran Yayasan Mendaki ke Shenzhen dan Guangzhou, China, dari 12 hingga 16 Oktober lalu.

Bagi Nur Eiliyah Mohamad Rizal, 18 tahun, pelajar Nitec Lanjutan dalam Kejuruteraan Elektrik di Institut Pendidikan Teknikal (ITE) Kolej Timur, lawatan ke kilang pengeluar kenderaan elektrik GAC AION merupakan antara pengalaman paling menarik sepanjang lawatan tersebut.

“Saya sangat kagum apabila dapat melihat sendiri bagaimana kenderaan elektrik dihasilkan.

“Pengalaman ini memberi saya pemahaman lebih mendalam tentang kaitan antara apa yang dipelajari di sekolah dengan industri,” katanya.

Eiliyah merupakan antara 17 pelajar Melayu/Islam daripada institusi pengajian tinggi (IHL) yang menyertai lawatan tersebut.

Antara pelajar Melayu/Islam daripada institusi pengajian tinggi (IHL) yang menyertai lawatan bersama Mendaki (dari kiri) Muhammad Adib Putra Muhammad Hanis, Nur Eiliyah Mohamad Rizal, Akif Danish Aidi, Dian Firzanah Mohammad Azlan, Nur Alya Asyikin dan Adil Hadi Zulkhairil, serta mentor mereka, Encik Mustaffa Kamal.
Antara pelajar Melayu/Islam daripada institusi pengajian tinggi (IHL) yang menyertai lawatan bersama Mendaki (dari kiri) Muhammad Adib Putra Muhammad Hanis, Nur Eiliyah Mohamad Rizal, Akif Danish Aidi, Dian Firzanah Mohammad Azlan, Nur Alya Asyikin dan Adil Hadi Zulkhairil, serta mentor mereka, Encik Mustaffa Kamal. - Foto ihsan NUR EILIYAH MOHAMAD RIZAL

Sementara itu, Eian Durrani Muhammad ‘Akashah, 19 tahun, pelajar Pengurusan Keselamatan Infokom di Politeknik Republic, tertarik dengan sesi dialog bersama golongan karyawan industri di Sino-Singapore Guangzhou Knowledge City (SSGKC).

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
asah bakat lakonan, bahasa ibunda, kelas teater Bangsawan, Opera Academy.

Asah bahasa Melayu menerusi bangsawan, berpeluang buat persembahan di Korea

Nov 8, 2026 | 5:30 AM
Encik Muhammad Nurherrizzwan Shah Kamin, 44 tahun (kiri), dan isteri, Cik Nooraihana Abdul Rahman, 38 tahun (kanan) di cawangan NTUC FairPrice Our Tampines Hub (OTH) semasa Sabtu semasa berbelanja bagi memenuhi keperluan lima anak mereka.

Perkukuh hubungan famili melalui beli barangan runcit di ‘Community Giveback’ ABS

Oct 31, 2026 | 5:30 AM
Foto BH oleh NUR MDDI has a podcast collaboration with BH to have MOS Rahayu speak on the topic of digital parenting. The "Screen Smart from the Start" nationwide movement was launched by the Prime Minister last weekend to help families build healthy digital habits from young. MOS Rahayu, who has been closely involved in this initiative, would be well-placed to speak about the challenges parents face in raising children in a digital age, and the practical support and resources available to families through the movement. We also invited Amirul and Rafiqah, both 32 years old, are the husband-and-wife team behind The Perfect Duo SG, a family content platform that shares their journey as parents of four children. Their content focuses on family activities, parenting, mental health, food, staycations, and everyday family life. Amirul and Rafiqah, in a podcast with MOS Rahayu, hosted by Natasha.

Ibu bapa ubah peraturan guna gajet di rumah demi masa bermutu dengan keluarga

Jun 29, 2026 | 5:30 AM
PILU MENGUSUNG TEMAN: Rakan artis seperti Shahrin Azhar (depan) dan pelakon Malaysia, Iqram Dinzly (berkaca mata hitam), dilihat mengusung jenazah Allahyarham Ashmi. Pelakon lain seperti Azhar Nor Lesta (berbaju putih) dan Sufian Ahmad (bersongkok merah) turut berada di tanah perkuburan. - Foto JOHARI RAHMAT

Ramai sebak kenang pekerti dan keperibadian Ashmi

Jun 12, 2015 | 2:25 PM

Menurutnya, sesi tersebut membuka matanya kepada peluang kerjaya di luar negara serta kepentingan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi baharu.

Peserta lawatan pembelajaran Mendaki ke China, (dari kiri) Fatin Batrisyia Mohd Haniff, Nur Farisha Erika Muhammad Farhan, Eian Durrani Muhammad ‘Akashah, Nur Eiliyah Mohamad Rizal dan Nur Alya Asyikin, di Lapangan Terbang Changi sebelum berlepas ke China.
Peserta lawatan pembelajaran Mendaki ke China, (dari kiri) Fatin Batrisyia Mohd Haniff, Nur Farisha Erika Muhammad Farhan, Eian Durrani Muhammad ‘Akashah, Nur Eiliyah Mohamad Rizal dan Nur Alya Asyikin, di Lapangan Terbang Changi sebelum berlepas ke China. - Foto ihsan EIAN DURRANI MUHAMMAD ‘AKASHAH

Seorang lagi peserta, Muhammad Arjuna Indrawan Mizly Mohammad Fadzly, 19 tahun, pelajar Kejuruteraan Rapid Transit di ITE Kolej Barat, pula tertarik dengan kepelbagaian inovasi yang dibangunkan oleh gergasi teknologi Huawei.

Antara yang menarik perhatiannya adalah penggunaan sistem teknologi canggih dalam sektor seperti perlombongan dan marin, yang menunjukkan bagaimana inovasi boleh dimanfaatkan dalam pelbagai bidang.

“Pengalaman ini mengajar saya bahawa idea sekecil mana pun boleh membawa perubahan besar kepada masyarakat jika kita berani mencubanya,” katanya.

Lawatan itu turut mengukuhkan minat Arjuna untuk mendalami bidang pertahanan kecerdasan buatan (AI) pada masa hadapan.

Muhammad Arjuna Indrawan Mizly Mohammad Fadzly berpeluang menikmati pengalaman menaiki pesawat elektrik yang boleh berlepas dan mendarat secara menegak (eVTOL) semasa lawatan ke Yingwu Intelligent Technology di China.
Muhammad Arjuna Indrawan Mizly Mohammad Fadzly berpeluang menikmati pengalaman menaiki pesawat elektrik yang boleh berlepas dan mendarat secara menegak (eVTOL) semasa lawatan ke Yingwu Intelligent Technology di China. - Foto ihsan MUHAMMAD ARJUNA INDRAWAN MIZLY MOHAMMAD FADZLY

Menurut Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad, pendedahan antarabangsa seperti ini penting untuk meluaskan minda belia serta membina keyakinan mereka agar mampu bersaing di peringkat sejagat.

Lawatan tersebut juga merupakan sebahagian usaha Mendaki untuk membantu belia memahami perkembangan teknologi dan mengenal pasti peluang yang mungkin tersedia dalam ekonomi masa hadapan.

Sebagai langkah seterusnya, Mendaki merancang untuk meluaskan inisiatif tersebut ke Jakarta, Indonesia, pada hujung 2026.

Mendaki menyasarkan untuk membawa kira-kira 1,500 belia menyertai lawatan pembelajaran ke destinasi serantau dalam tempoh tiga tahun.

“Saya sangat kagum apabila dapat melihat sendiri bagaimana kenderaan elektrik dihasilkan. Pengalaman ini memberi saya pemahaman lebih mendalam tentang kaitan antara apa yang dipelajari di sekolah dengan industri.”
Nur Eiliyah Mohamad Rizal, pelajar Nitec Lanjutan dalam Kejuruteraan Elektrik di Institut Pendidikan Teknikal (ITE) Kolej Timur yang telah menyertai Lawatan Pembelajaran Luar Negara bersama Mendaki ke China.
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Mendaki bawa 17 pelajar IHL teroka teknologi baharu di ChinaOct 21, 2026 | 5:43 PM
mendakiteknologiAIChina