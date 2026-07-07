Terdapat beberapa inisiatif yang disediakan untuk membantu pemandu teksi dan kenderaan sewa peribadi (PHV) terus kekal berdaya saing di tengah-tengah penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan automasi dalam sektor pengangkutan, kata Menteri Negara Kanan (Pengangkutan merangkap Pembangunan Negara), Cik Sun Xueling.

Beliau berkata demikian dalam menjawab keprihatinan yang diutarakan beberapa Anggota Parlimen (AP) mengenai nasib pekerja sedang AI dan automasi terus mengubah sektor tersebut, semasa usul yang membincangkan usaha mengukuhkan kedudukan Singapura sebagai hab pengangkutan sejagat di Parlimen pada 7 Julai.

Ia termasuk sebuah pakej peralihan tenaga kerja yang menawarkan Program Penukaran Kerjaya (CCP) Penempatan dan Latihan bagi mereka yang ingin beralih ke peranan kerja baharu, dengan sokongan gaji sehingga 90 peratus.

CCP tersebut akan dilancarkan pada suku ketiga 2026, kata Cik Sun.

Pemandu yang ingin menceburi pekerjaan dalam sektor kenderaan berautonomi (AV) boleh menyertai CCP bagi Pakar AV yang akan diperkenalkan.

Peserta akan ditawarkan pekerjaan sebelum program bermula dan menerima latihan yang disokong Agensi Pembangunan Kemahiran dan Tenaga Kerja (SWDA).

Bagi yang ingin pindah ke pekerjaan pengangkutan lain, seperti pemandu bas, mereka boleh menantikan laluan baharu di bawah CCP bagi Karyawan Pengangkutan Awam.

Di samping itu, mereka yang ingin beralih ke sektor lain di luar pengangkutan boleh memanfaatkan program sedia ada yang ditawarkan SWDA.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Kedudukan Singapura, teratas, Indeks Gaya Hidup Julius Baer 2026, harga hartanah kediaman dan kereta yang tinggi,

S’pura kekal bandar paling mahal bagi golongan kaya buat tahun ke-4 berturut-turut

Jul 7, 2026 | 6:45 PM
piala dunia, Amerika Syarikat, Belgium, skandal kad merah

Belgium buktikan ‘keadilan’ di atas padang, singkir AS di sebalik skandal Balogun

Jul 7, 2026 | 2:29 PM
Mikhail Benyamin, Pantai Pasir Ris, kayak

Detik cemas lelaki disambar petir di Pantai Pasir Ris

Jul 6, 2026 | 7:58 PM
Ronald Koeman, jurulatih, Piala Dunia 2026, gaji jurulatih bola sepak, top 10 jurulatih bergaji tertinggi

10 jurulatih bergaji tertinggi di Piala Dunia 2026

Jul 6, 2026 | 5:30 AM
Rahsia Bidadari, jenama tempatan, kedai kopi halal

Kedai kopi Rahsia Bidadari satukan jenama tempatan popular bawah satu bumbung

Jul 4, 2026 | 5:30 AM
visa umrah

Saudi mula keluarkan visa umrah baharu

Jun 2, 2026 | 1:04 PM
NoTapis, buli kaunselor, Kelab Heal

Isu buli: Perlu cari kunci pulih emosi pelaku

Jun 1, 2026 | 5:30 AM
Seorang wanita Iran berjalan melepasi mural anti-Amerika yang menggambarkan rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran berhampiran bekas kedutaan Amerika Syarikat di Teheran, Iran.

Ekonomi Iran beralih arah, papar daya tahan negara di tengah sekatan

Apr 20, 2026 | 5:30 AM
shazza, telefilem aidilfitri, mimpi raya

‘Mimpi Raya!’ Shazza jayakan telefilem Aidilfitri bersama Jalaluddin Hassan

Mar 18, 2026 | 5:30 AM
Khairul Aming, Tahun Baru, cabaran

Khairul Aming anggap 2025 tahun paling mencabar namun berjaya

Jan 2, 2026 | 3:36 PM

Dalam pada itu, satu skim insentif latihan baharu akan turut dirintis mulai Januari 2027, dengan tumpuan pada kursus pendek, jelas Cik Sun.

Di bawah skim itu, pemandu yang layak akan menerima insentif latihan $20 sejam jika mereka menyertai antara lebih 2,000 kursus yang disokong SWDA, sehingga had 80 jam latihan.

“Jumlah insentif latihan ini adalah jauh lebih tinggi berbanding elaun latihan lain yang ditawarkan buat masa ini kerana kami memahami para pemandu mempunyai perbelanjaan tambahan seperti sewaan kereta yang perlu diuruskan.

“Pemandu boleh memanfaatkan insentif ini untuk memperoleh kemahiran baharu sebelum memberikan komitmen kepada program jangka panjang seperti program penukaran kerjaya,” kata beliau.

Beberapa AP telah menggesa agar sokongan lebih baik disediakan bagi pekerja sektor pengangkutan sedang AI dan automasi terus mengubah sektor pengangkutan.

Ini termasuk AP pekerja, Dr Wan Rizal Wan Zakariah (GRC Jalan Besar), yang berkata ia harus menjadi masa depan kemajuan kerjaya, di mana pekerja mempunyai peluang menjadi lebih mahir dan berdaya pengahasilan, dengan gaji dan prospek kerja lebih baik.

Dalam ucapannya, Cik Sun turut memberi jaminan pemerintah “tidak akan menerapkan penggunaan teknologi secara melulu” dan penggunaan AV akan diperkenalkan secara bertahap-tahap supaya penumpang dan pemandu dapat menyesuaikan diri.

“Tujuan utama penggunaan teknologi adalah untuk memberi manfaat kepada orang ramai – iaitu penduduk dan pekerja kita… Nilai sesuatu teknologi terletak pada masalah yang diselesaikannya dan kehidupan yang ditambah baik olehnya,” jelas Cik Sun.

Laporan berkaitan
S’pura mesti kekalkan ketersambungan berbilang laluan, modal demi jalinan sejagatJul 7, 2026 | 8:25 PM
S’pura labur $800j kukuh kedudukan sebagai hab pengangkutan globalJul 7, 2026 | 8:04 PM
parlimenpengangkutanusulHab pengangkutan