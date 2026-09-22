Berselindung di sebalik alasan untuk bersalam, seorang jurulatih silat menarik salah seorang anak muridnya, seorang remaja perempuan berusia 14 tahun, ke arahnya sebelum mencium dahinya sebanyak dua kali dan pipinya pada kali ketiga.

Dia juga menghantar mesej berunsur seksual kepada mangsa.

Pada 22 September, lelaki berusia 59 tahun itu dijatuhi hukuman penjara lima bulan lima minggu selepas mengaku bersalah atas satu tuduhan masing-masing kerana mencabul kehormatan mangsa dan melakukan komunikasi seksual dengan seorang kanak-kanak.

Dua lagi tuduhan mencabul kehormatan mangsa turut dipertimbangkan semasa hukuman dijatuhkan ke atasnya.

Identiti mangsa tidak boleh didedahkan berikutan perintah larangan yang dikeluarkan bagi melindungi identitinya.

AkhbarThe Straits Times juga tidak menamakan lelaki tersebut kerana tindakan berbuat demikian boleh menyebabkan identiti mangsa dikenal pasti.

Timbalan Pendakwa Raya, Cik Quek Lu Yi memberitahu mahkamah bahawa remaja itu mula mengikuti kelas silat pada November 2024 dan lelaki tersebut merupakan jurulatihnya.

Pada akhir satu sesi latihan antara November dengan Disember 2024, lelaki itu meminta remaja berkenaan bersalam dengannya.

Menurut dokumen mahkamah, bagi melakukan salam tersebut, remaja itu memegang tangan lelaki berkenaan lalu membawanya ke dahinya.

Ketika berbuat demikian, lelaki itu menggunakan genggamannya pada tangan remaja tersebut untuk menariknya ke arah dirinya.

Selepas itu, dia memeluk remaja berkenaan dan mencium dahinya di atas tudung yang dipakainya, menyebabkan mangsa berasa tidak selesa.

Dia mengulangi perbuatan sama pada satu lagi kejadian antara Januari dengan Februari 2025.

Antara Januari dengan Mac tahun itu, lelaki tersebut melakukan perbuatan sama sekali lagi, kali ini dengan mencium pipi mangsa.

Lelaki itu dan mangsa juga berkomunikasi menerusi platform pesanan Telegram pada Februari tahun tersebut. Lelaki berkenaan menggunakan fungsi “mesej hilang” supaya mesej dipadam selepas tempoh tertentu.

Menurut dokumen mahkamah, dia bertanya sama ada mangsa ingin mengetahui tentang sifat lelaki, sambil berkata: “Jangan risau, saya berfikiran terbuka.”

Lelaki itu juga memberitahu mangsa bahawa dia boleh bertanya tentang “seks atau apa sahaja” dan dia akan cuba menjawab pertanyaannya.

Berasa bahawa tidak wajar bagi seorang guru berkomunikasi dengannya dengan cara sedemikian, mangsa mengambil tangkap layar mesej berkenaan.

“Perbuatan tertuduh menyebabkan mangsa mengalami trauma,” kata pendakwa raya.

Ibu remaja itu kemudian melihat telefon bimbit anaknya apabila dia menemukan tangkap layar mesej tersebut.

Polis dimaklumkan mengenai perkara itu dan lelaki berkenaan ditangkap pada Mac 2026.