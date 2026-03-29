42 pelawat ditemui bawa vape, lebih 240 alat vape dirampas di pusat pemeriksaan S’pura 24-27 Mac
Mar 29, 2026 | 4:04 PM
Tong untuk membuang vape disediakan di Lapangan Terbang Changi. - Foto FACEBOOK ICA
Pihak berkuasa imigresen telah mengesan 42 pelawat yang membawa rokok elektronik atau e-vaporisers (vape) dan merampas lebih 240 alat sedemikian dan alat berkaitan di pusat pemeriksaan Singapura dalam tempoh empat hari minggu ini.
Dalam tempoh antara 24 Mac hingga 27 Mac, terdapat 42 kes pelawat yang ditemui membawa vape serta mereka yang membuang vape mereka secara rela, kata Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) dalam satu hantaran Facebook pada 29 Mac.
