Dua kenderaan berperisai baru tingkat keupayaan polis tangani rusuhan
Mar 29, 2026 | 5:15 PM
Pasukan Operasi Khas (SOC) polis kini memiliki dua kenderaan berperisai baru yang menambah keupayaannya mengawal rusuhan jika ia berlaku. - Foto ST
Pasukan Operasi Khas (SOC) polis telah menambah dua kenderaan berperisai baru untuk mempertingkat keupayaannya menangani rusuhan.
Salah satu kenderaan itu ialah kenderaan meriam air yang dipertingkat yang membolehkan pengendalinya mengenal pasti sasaran dengan lebih tepat.
Laporan berkaitan
Kenderaan meriam air baru untuk polis rusuhanMar 29, 2026 | 4:31 PM