Seorang lelaki telah diberkas kerana didakwa membunuh seorang wanita yang dikenalinya dan ditemui mati di lobi lif sebuah blok HDB di Choa Chu Kang.

Polis berkata pada 27 Mei bahawa mereka menerima panggilan pada sekitar 8.55 malam untuk mendapatkan bantuan di Blok 248 Choa Chu Kang Avenue 2 pada 26 Mei.

Sebaik tiba, pegawai polis menemui seorang wanita terbaring dan tidak bergerak di lobi lif tingkat 12.

Wanita berusia 21 tahun itu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh paramedik Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF).

Seorang lelaki berusia 22 tahun telah ditangkap kerana membunuh dan kemudian dibawa ke Hospital Universiti Nasional (NUH).

Seorang penduduk blok itu memberitahu The Straits Times (ST) bahawa beliau mendengar bunyi bising yang datang dari kaki blok, dan apabila melihat ke bawah, beliau melihat seorang lelaki terbaring di bawah tong sampah di tingkat bawah.

Siasatan awal mendedahkan wanita yang meninggal dunia dan lelaki itu saling mengenali, kata polis.

Siasatan sedang giat dijalankan.

Ketika ST melawat tempat kejadian kira-kira 11 pagi, tong sampah hijau yang rosak dan kesan kemerahan yang sebelum ini dilihat di tingkat bawah tiada lagi.

Penduduk berkata pegawai polis berada di tempat kejadian sehingga 5 pagi sebelum beredar lewat pagi.

Jiran-jiran memberitahu ST mereka telah berbincang sesama sendiri tentang apa yang telah berlaku pada malam sebelumnya, dengan ramai menyatakan mereka hanya mengetahui butiran kejadian itu melalui laporan berita.

Seorang wanita berusia 48 tahun, yang ingin dikenali sebagai Cik Seema, berkata lelaki itu mungkin tidak tinggal di blok berkenaan kerana beliau melihat seorang wanita, yang kelihatan seperti ibunya, tiba dari tempat lain pada malam kejadian.

“Saya terdengar beliau berkata ‘di mana anak saya’ ketika beliau tiba.”

Cik Seema, seorang suri rumah, berada di dapur apabila beliau kali pertama mendengar bunyi dari kawasan pelongsor sampah estet itu, yang terletak betul-betul di bawah tingkapnya.