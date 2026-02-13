Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Jualan Harvey Raya: Lengkapkan Lebaran dengan tawaran istimewa

Harvey Norman menawarkan pelbagai pilihan perabot bermutu sempena musim perayaan dengan nilai hebat serta tawaran eksklusif yang istimewa. - Foto HARVEY NORMAN

Nikmati keselesaan ‘Sofa Lifestyle Finn’ dengan dua tempat duduk yang boleh disesuaikan, kini pada harga promosi khas sehingga 18 Februari 2026. - Foto HARVEY NORMAN

Harvey Norman menawarkan pelbagai pilihan perabot bermutu sempena musim perayaan dengan nilai hebat serta tawaran eksklusif yang istimewa. - Foto HARVEY NORMAN

Nikmati keselesaan ‘Sofa Lifestyle Finn’ dengan dua tempat duduk yang boleh disesuaikan, kini pada harga promosi khas sehingga 18 Februari 2026. - Foto HARVEY NORMAN

Harvey Norman menawarkan pelbagai pilihan perabot bermutu sempena musim perayaan dengan nilai hebat serta tawaran eksklusif yang istimewa. - Foto HARVEY NORMAN

Sempena Hari Raya, gedung kelengkapan rumah, Harvey Norman ingin menjadikan perayaan anda lebih bermakna dan bergaya dengan pelbagai tawaran istimewa.

Daripada keperluan pembersihan, perabot menawan, hinggalah dapur baru yang diidamkan.

Nikmati penjimatan hebat dari sekarang hingga 23 Mac 2026 di Jualan Harvey Raya!

Bagi merasai pengalaman membeli-belah yang lebih mengujakan, Harvey Norman menawarkan Set Hadiah 5 Keping Bekas LocknLock percuma, khas untuk mereka yang berbelanja minimum $899 dalam satu resit.

Ia sesuai untuk menyimpan semua juadah perayaan anda!

Bersihkan Rumah Dengan Lebih Mudah

Jadikan rumah anda bersih dan selesa dengan pilihan penyelesaian pembersihan kami.

Sama ada untuk mengatasi masalah habuk degil atau tumpahan yang tidak dijangka, Harvey Norman menawarkan 74 model vakum basah dan kering daripada 19 jenama berbeza bagi memenuhi setiap keperluan anda.

Bagi yang menggemari kemudahan vakum tanpa perlu memegang, Harvey Norman turut menyediakan rangkaian vakum robot yang hebat, dengan 67 model daripada 14 jenama ternama.

Keperluan Memasak dan Bakar Kuih Raya

Harvey Norman mempunyai semua yang anda perlukan untuk menyediakan hidangan Ramadan dan Hari Raya dengan yakin.

Berikut beberapa model yang disyorkan bagi keperluan membuat kek perayaan anda, ditawarkan dengan nilai luar biasa dalam masa terhad:

1. Ketuhar Terbina Dalam Bertazzoni 76L FMOD6093ESB1, kini hanya $855 (daripada $1,280).

2. Ketuhar Terbina Dalam Samsung 76L NV7B4430ZAB/SP, kini hanya $1,599 (daripada $2,220).

Harvey Norman turut menawarkan pelbagai peralatan dapur kecil, seperti penggoreng udara terkini, pengadun, ‘stand mixer’, periuk nasi, dan periuk tekanan yang memudahkan anda menyediakan hidangan perayaan kegemaran dengan pantas.

Mulai sekarang hingga 28 Februari 2026, anda boleh menikmati diskaun 8 peratus + 8 peratus untuk jenama dan model terpilih.

Anda juga boleh mencampur dan memadankan hud, hob, ketuhar, ketuhar gelombang mikro dan mesin basuh pinggan mangkuk terbina dalam terpilih untuk menikmati diskaun tambahan sehingga $300.

Perabot dan Cadar Agar Rumah Gah

Harvey Norman menawarkan pilihan perabot kontemporari mesra bajet hinggalah reka bentuk Italy yang mewah dan berpatutan.

Pada musim perayaan ini, rebutlah nilai hebat dengan tawaran eksklusif ini:

* Diskaun $280 di seluruh kedai untuk setiap $1,000 yang dibelanjakan untuk perabot dari sekarang hingga 18 Februari 2026! Nikmati penghantaran percuma dengan perbelanjaan minimum $1,888.

* Diskaun 40 peratus Sofa Cubo Rosso Domus 2 Tempat Duduk Kulit Buatan Italy, bermula $1,499 (daripada $2,499). Promosi sehingga 4 Mac 2026.

* Diskaun 50% Sofa Saporini Gosh 2.5 Tempat Duduk Kulit Buatan Italy, bermula $2,599 (daripada $5,199). Promosi sehingga 4 Mac 2026.

* Sofa Lifestyle Finn 2 Tempat Duduk Boleh Disesuaikan, bermula $1,639 (daripada $2,199). Promosi sehingga 18 Februari 2026.

* Sofa LifeStyle John 3 Tempat Duduk Fabrik Mesra Haiwan Peliharaan, Kini $1,179 (daripada $1,459). Promosi sehingga 18 Februari 2026.

* Kerusi makan: Beli 1 dan dapatkan 1 dengan diskaun 50 peratus. Sah sehingga 28 Februari 2026.

Tilam Pelbagai Jenama

Kunjungi Kedai Utama Harvey Norman Millenia Walk dan nilaikan sendiri lebih 100 model tilam daripada jenama terkemuka, seperti Eclipse, King Koil, Sealy, Simmons, Tempur, dan banyak lagi. Nikmati tawaran harga terbaik yang boleh dirundingkan.

Mulai sekarang hingga 28 Februari 2026, manfaatkan diskaun sehingga 30 peratus untuk semua tilam, rebat tunai tambahan sehingga $300, dan rebat tunai $388.

Anda juga akan mendapat rangka katil bersaiz Queen atau King secara percuma, atau bayar hanya $388 untuk rangka katil bersama ruang simpanan bersaiz Queen atau King.

Harvey Norman turut menganjurkan pelbagai acara menarik dan promosi eksklusif di kedai sepanjang musim perayaan ini.

