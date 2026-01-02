Merentas bidang seperti dasar awam, perubatan dan operasi menyelamat, Berita Harian (BH) menyelami kisah tiga warga Singapura yang menjadikan bakat dan keazaman mereka sebagai wadah untuk menyumbang kepada masyarakat. Ikuti laporan berikut.
Antara detik kerjaya yang paling diingati oleh Ketua Dasar Awam Perkhidmaan Amazon Web Services (AWS), Encik Hadri Sopri, 38 tahun, ialah pengumuman kerjasama antara syarikat tersebut dengan Industri Digital Singapura (DISG) pada Jun tahun 2025.
