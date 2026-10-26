Seorang ibu, Nouvelle Chua Ruoshi, pada 26 Oktober mengaku bersalah atas tuduhan berkaitan penderaan kanak-kanak kecil Megan Khung yang berusia empat tahun ketika itu.

Dia mengakui peranan yang dimainkannya dalam penderitaan yang dialami kanak-kanak perempuan tersebut. 

Wanita berusia 36 tahun itu merakam video rakannya, Foo Li Ping, ibu Megan, dan teman lelaki Foo, Wong Shi Xiang, mendera kanak-kanak itu.

Pada satu ketika, Chua, yang mempunyai seorang anak perempuan, menyuruh ibu kanak-kanak itu supaya memaksa Megan memakan hingus Foo kerana kanak-kanak itu menangis kelaparan. 

Foo kemudian menghembus hingus ke dalam sapu tangan dan meletakkan sapu tangan yang dilumuri hingus itu ke dalam mulut kanak-kanak itu.

Chua mengaku bersalah terhadap tiga tuduhan kesemuanya, termasuk satu tuduhan bersekongkol dengan Foo dan Wong untuk mendera Megan dengan memaksanya tidur di balkoni, tidak memberinya pakaian serta gagal mendapatkan bantuan perubatan selepas Megan ditumbuk hingga maut.

Dua tuduhan lagi adalah kerana sengaja menghapuskan mayat Megan dan mengambil methamphetamine.

Tiga lagi tuduhan bersekongkol melakukan penderaan kanak-kanak akan dipertimbangkan apabila Chua dijatuhi hukuman pada 13 November. 

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
AI perancangan misi, juruterbang helikopter RSAF, Latihan Wallaby 2026

Ujian RSAF di Latihan Wallaby bantu juruterbang helikopter rancang misi guna AI

Oct 26, 2026 | 6:02 PM
Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Pakistan, Encik Mohammad Ishaq Dar (kiri), Menteri Pertahanan, Encik Khawaja Muhammad Asif, dan Panglima Angkatan Tentera, Fil Marsyal Asim Munir, menghadiri mesyuarat Pakatan Pertahanan Makkah membabitkan Pakistan, Arab Saudi dan Turkey di Riyadh pada 5 Oktober. Ketiga-tiga negara dijadual mengadakan rundingan dengan Iran di Teheran pada 26 Oktober bagi meredakan ketegangan serantau susulan peningkatan serangan Houthi terhadap Arab Saudi.

Saudi, Turkey, Pakistan berunding dengan Iran, redakan ketegangan serantau

Oct 26, 2026 | 3:14 PM
Antara pelbagai langkah yang dicadangkan adalah meringankan beban cukai bagi pekerja warga emas serta menampung kos mengekalkan pekerja warga emas.

Usia sara S’pura naik ke 65 tahun setahun lebih awal mulai Jan 2029

Oct 26, 2026 | 4:05 PM
Persidangan dan Anugerah Parti Tindakan Rakyat (PAP) 2026 di Ekspo Singapura pada 25 Oktober.

Usaha harus dipergiat supaya lebih banyak perspektif, aspirasi golongan muda didengari

Oct 25, 2026 | 9:31 PM
Pakar Tentera 2 (ME2) Muhammad Nor Farid Shamsudin bergambar di hadapan Kenderaan Pemulihan Beroda (WRV) di Kem Tilpal semasa Latihan Wallaby (2026) di Kawasan Latihan Shoalwater Bay, Queensland, Australia, pada 25 Oktober. Kenderaan tersebut digunakan untuk menunda kenderaan yang mengalami kerosakan di lapangan kembali ke bengkel penyenggaraan sekiranya pembaikan tidak dapat dilakukan dengan selamat di lokasi.

Pikul tanggungjawab pastikan aset kenderaan beroda siap operasi dalam Latihan Wallaby

Oct 25, 2026 | 6:00 PM
kematian

Kematian bukan pengakhiran; persiap diri dengan amal soleh

Oct 25, 2026 | 5:30 AM
NDR2026, PM Wong, Program Santunan Emas

Program Santunan Emas diperluas, sasar dekati 3,000 warga emas setiap minggu jelang akhir ‘26

Aug 23, 2026 | 9:50 PM
Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Perusahaan, Encik Gan Kim Yong (barisan pertama, tiga dari kanan) bersama Menteri Kanan Emeritus, Encik Goh Chok Tong (barisan pertama, kiri) hadir selaku tetamu terhormat sambutan Hari Raya Aidilfitri masyarakat Dawoodi Bohra Singapura pada 25 April.

Masyarakat Dawoodi Bohra anjur sambutan Aidilfitri, sebar perpaduan dan khidmat masyarakat

Apr 27, 2026 | 9:02 PM
ERP 2 Singapura, pemberitahuan ERP, bayaran tol satelit

Pemberitahuan awal ERP dirintis sebelum ERP 2 dilancar Jan 2027

Jun 15, 2026 | 8:00 PM
Maman bersama Cik Fayza Mohamed Amin ketika mereka baru bernikah sekitar lima tahun lalu.

Isteri Maman ‘Teacher’s Pet’ meninggal dunia

Sep 10, 2024 | 7:16 PM

Tuduhan itu berkaitan insiden berasingan, termasuk insiden Foo memaksa Megan memakan hingusnya, dan satu lagi insiden Foo menampar Megan serta memaksanya memakai lampin kotornya di atas kepala.

Insiden ketiga melibatkan Wong dan Chua yang memalukan Megan dengan mengaraknya di khalayak ramai dengan muka yang dicat.

Megan didera dan dimalukan oleh Foo dan Wong selama lebih setahun.

Penderaan fizikal dan emosi itu memuncak dengan kematian Megan selepas Wong menumbuk perutnya pada 21 Februari 2020.

Selepas Megan meninggal dunia, Chua membantu pasangan itu melupuskan mayatnya.

Mayat Megan dibawa ke sebuah bengkel kereta di Taman Perusahaan Paya Ubi (Paya Ubi Industrial Park) dan dibakar dalam tong logam buatan khas pada 8 Mei 2020, selepas pasangan itu mengkaji cara-cara membakar mayat.

Baki jasadnya tidak pernah ditemui.

Foo, 30 tahun, dijatuhi hukuman penjara 19 tahun sementara Wong, 40 tahun, yang turut menghadapi tuduhan berkaitan dadah, dijatuhi hukuman penjara 30 tahun dan 17 sebatan rotan.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Bayi maut didera tiada rujukan khidmat sosial, perlindungan kanak-kanakOct 22, 2026 | 2:32 PM
MSF: Unit baharu mungkin dapat kesan kes dera Megan lebih awalSep 22, 2026 | 6:15 PM
dera anakHUKUMANmeninggal