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Barah pankreas: Kenali tanda awal, usah terlepas pandang
Barah pankreas: Kenali tanda awal, usah terlepas pandang
Gejala sering tidak jelas dan disalah anggap sebagai masalah penghadaman biasa. Bagaimanapun, ini tidak bermakna setiap masalah perut kembung atau gangguan penghadaman tanda barah
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Foto ihsan DR TAN HON LYN
Foto ISTOCKPHOTO
Nov 23, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Barah pankreas: Kenali tanda awal, usah terlepas pandang
Pada mulanya, beliau mengalami perut kembung setiap kali selepas makan.
Ketika itu, Encik Rashid (bukan nama sebenar), 62 tahun, menganggap keadaan itu hanya masalah penghadaman biasa.
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