Bayi dan kanak-kanak lebih mudah terjejas apabila jerebu melanda kerana sistem imun dan mekanisme pertahanan paru-paru mereka masih belum matang.

Mereka juga bernafas lebih pantas berbanding orang dewasa.

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