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Sekilas Berita
Jerebu: Awasi gejala sesak nafas dalam kalangan kanak-kanak
Jerebu: Awasi gejala sesak nafas dalam kalangan kanak-kanak
Foto JANAAN AI
Sep 28, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Jerebu: Awasi gejala sesak nafas dalam kalangan kanak-kanak
Bayi dan kanak-kanak lebih mudah terjejas apabila jerebu melanda kerana sistem imun dan mekanisme pertahanan paru-paru mereka masih belum matang.
Mereka juga bernafas lebih pantas berbanding orang dewasa.
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