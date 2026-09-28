Apabila jerebu melanda Singapura, kesannya bukan sekadar langit kelabu, bau asap atau masalah pernafasan.

Mata yang sentiasa terdedah kepada udara juga boleh mengalami kegatalan, kemerahan, berair, pedih dan terasa seolah-olah dimasuki pasir.

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