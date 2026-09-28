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Sekilas Berita
Mata turut ‘terseksa’ apabila jerebu melanda
Mata turut ‘terseksa’ apabila jerebu melanda
Mata yang sentiasa terdedah kepada udara boleh alami kegatalan, kemerahan, berair, pedih dan terasa seolah-olah dimasuki pasir
Foto JANAAN AI
Sep 28, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Mata turut ‘terseksa’ apabila jerebu melanda
Apabila jerebu melanda Singapura, kesannya bukan sekadar langit kelabu, bau asap atau masalah pernafasan.
Mata yang sentiasa terdedah kepada udara juga boleh mengalami kegatalan, kemerahan, berair, pedih dan terasa seolah-olah dimasuki pasir.
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