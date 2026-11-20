Maklum balas daripada lebih 700 orang daripada pelbagai lapisan masyarakat, seperti kumpulan kariah masjid dan penduduk Tampines, telah diperoleh serta diambil kira dalam melakar reka bentuk masjid baharu di Tampines North yang dijadual dibuka pada 2029.

Pandangan mereka dikumpulkan menerusi beberapa sesi libat urus – antara September 2025 dengan Februari 2026 – anjuran jawatankuasa yang dilantik Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS).

Mereka telah mengetengahkan pelbagai saranan, antaranya, agar kemudahan masjid baharu itu memenuhi keperluan golongan belia, keluarga muda serta penduduk warga emas.

Ini di samping ruang untuk pembelajaran agama, kegiatan masyarakat, khidmat mesra keluarga dan prasarana yang mudah diakses.

Bercakap kepada media semasa majlis mendedahkan reka bentuk masjid baharu itu pada 20 November di Masjid Darul Ghufran, Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad, berkata adalah penting bagi reka bentuk masjid tersebut memenuhi keperluan golongan penduduk yang pelbagai di Tampines.

“Apa yang lebih bermakna adalah masyarakat kita sendiri turut memainkan peranan untuk membangunkan masjid ini.

“Kami telah mendengar suara dan aspirasi mereka dan juga mengambil (kira) maklum balas mereka untuk memastikan reka bentuk masjid ini benar-benar memenuhi keperluan masyarakat… Inilah semangat di sebalik ‘Satu Masjid untuk Semua’,” kata Encik Zaqy.

Beliau juga berharap masjid itu bukan sahaja dapat menyediakan ruang ibadah yang lebih dekat dengan penduduk, malah dapat merapatkan penduduk dengan program yang bakal ditawarkan di masjid tersebut.

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Dalam masa yang sama, Encik Zaqy turut berharap masjid itu dapat memupuk rasa kekitaan dalam kalangan keluarga yang sedang mula membina kehidupan di kejiranan Tampines North.

Sentimen itu dikongsi oleh Pengerusi Eksekutif, Jawatankuasa Masjid di Tampines North, Ustaz Firdaus Khan Jamal Khan.

“Selain menyediakan ruang solat, kami ingin mewujudkan persekitaran yang mesra dan selesa di mana keluarga, belia dan warga emas dapat berhimpun bersama.

“Kami amat berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbang ke arah menjayakan pembinaan masjid baharu di Tampines North,” kata Ustaz Firdaus.

Beliau menekankan bahawa maklum balas lebih 700 peserta itu amat penting dalam membentuk reka bentuk masjid yang bakal memenuhi keperluan keluarga muda, belia dan warga emas itu.

Sekitar 120 orang turut berpeluang berkongsi maklum balas dan harapan bagi masjid baharu tersebut di dalam talian, tambahnya.

“Kami berharap dapat meneruskan semangat penglibatan masyarakat ini melalui usaha pengumpulan dana dan kerja sukarelawan.

“Akhirnya, kami ingin masyarakat merasai ikatan yang kuat terhadap masjid ini,” ujar Ustaz Firdaus.

Terdapat juga papan yang didirikan di Masjid Darul Ghufran untuk para pengunjung menulis harapan mereka di kertas kecil.

Menerusi tinjauan Berita Harian (BH), antara harapan yang dikongsi termasuk lebih banyak ruang khas untuk menganjurkan kegiatan belia dan kanak-kanak, bilik untuk menjaga bayi serta ruang untuk bersenam.

Terdapat juga individu yang mengalu-alukan program untuk keusahawanan Islam dan kelas agama pelbagai topik.

Sementara menantikan siapnya masjid itu, jawatankuasa yang dilantik oleh MUIS akan berusaha untuk mengumpul sekitar $4 juta dalam tempoh dua hingga tiga tahun akan datang.

Sumbangan itu akan menampung keperluan perabot, kelengkapan dan peralatan masjid yang bakal dibina, jelas Ustaz Firdaus.