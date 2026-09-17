Seorang lelaki berusia 71 tahun yang mencabul 11 gadis sepanjang tiga dekad – termasuk anak perempuannya sendiri, dua anak perempuan anak lelakinya dan empat anak saudara perempuannya – dijatuhi hukuman penjara 21 tahun pada 17 September.

Empat lagi mangsa merupakan pelajar dari sebuah pusat pengayaan yang diuruskan olehnya bersama isteri dari 1997 hingga 2021.

Kesemua 11 mangsa itu diserang secara seksual antara 1990 dan 2023 – sesetengah daripada mereka baru berusia lima atau enam tahun ketika itu.

Sepanjang tempoh tersebut, dia pernah dipenjarakan sebanyak dua kali, iaitu pada Ogos 1999 dan Mac 2020, atas kesalahan cabul dan eksploitasi seksual terhadap mangsa-mangsa lain.

Namun, kesalahan yang melibatkan 11 mangsa ini hanya terbongkar pada Ogos 2023, selepas cucu-cucu perempuannya memberitahu ibu mereka bahawa dia telah mencabuli mereka.

Lelaki itu, yang menggunakan kerusi roda, kini menghidap sejenis kanser darah jarang berlaku yang dikenali sebagai myelofibrosis.

Dia tidak boleh disebat kerana berusia lebih 50 tahun, dan namanya tidak boleh didedahkan untuk melindungi identiti mangsa.

Ketika menjatuhkan hukuman terhadap lelaki itu, Hakim Mahkamah Tinggi Mavis Chionh berkata:

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“Ini merupakan satu kes tragik melibatkan kesalahan seksual berterusan oleh seorang pedofilia yang didiagnosis, terhadap ahli keluarganya sendiri serta pelajar yang mempercayainya.

“Walaupun pernah ditangkap, didakwa dan dihukum sebanyak dua kali sebelum prosiding ini di hadapan saya, tertuduh dalam kes ini kembali melakukan kesalahan tidak lama selepas dibebaskan daripada hukuman penjara terkininya.”

Hakim Chionh menolak permohonan pihak pembelaan supaya beliau memberikan kehakiman berdasarkan belas kasihan terhadap lelaki itu, atau mempertimbangkan keadaan kesihatannya sebagai faktor yang boleh meringankan hukuman. 

“Ini bukan kes di mana faktor kemanusiaan wajar diutamakan berbanding kepentingan masyarakat,” kata hakim itu, sambil menambah bahawa faktor pembalasan, perlindungan orang ramai dan pencegahan lebih penting dalam kes ini. 

Beliau turut menegaskan bahawa kesalahan yang dilakukan lelaki itu amat keji.

“Skop penuh kesalahan yang dilakukan tertuduh amat mengejutkan,” tambahnya.

Sambil menegaskan bahawa kesalahan terkini dilakukan pada 2023, ketika lelaki itu berusia 68 tahun, hakim itu berkata:

“Bukan usia tertuduh...mahupun diagnosis myelofibrosis pada 2021 menghentikan tingkah laku jenayahnya.”

Hakim Chionh berkata tiada bukti menunjukkan hukuman penjara akan menyebabkan penderitaan yang tidak seimbang terhadapnya.

Hakim itu turut menolak cadangan pihak pendakwa bagi tempoh hukuman penjara antara 32 hingga 36 tahun.

Beliau berkata: “Walaupun saya tidak ragu bahawa kes ini merupakan salah satu kes paling keji, dan tingkah laku tertuduh amat tercela, (tempoh hukuman yang dipohon) tidak seimbang dengan tahap keseluruhan jenayah tertuduh, terutamanya jika dibandingkan dengan kes-kes seumpamanya.”

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