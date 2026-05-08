Letusan Gunung Dukono: Baki 15 pendaki, 2 porter jaya diselamatkan
3 pendaki terkorban, termasuk 2 warga S’pura
May 8, 2026 | 3:52 PM
Dua pendaki warga Singapura dan seorang warga Indonesia dilaporkan maut setelah Gunung Dukono, di Kota Halmahera Utara, dalam wilayah Maluku Utara, Indonesia, meletus ketika mereka melakukan pendakian pada 8 Mei.
Ketua Polis Halmahera Utara, Encik Erlichson Pasaribu, mengesahkan perkara itu kepada Berita Harian (BH) semasa dihubungi pada 8 Mei.
