Topic followed successfullyGo to BHku
Letusan Gunung Dukono: Baki 15 pendaki berjaya diselamatkan
Letusan Gunung Dukono: Baki 15 pendaki berjaya diselamatkan
3 pendaki terkorban, termasuk 2 warga S’pura
May 8, 2026 | 3:52 PM
Letusan Gunung Dukono: Baki 15 pendaki berjaya diselamatkan
Penyelemat daripada Agensi Nasional Mencari dan Menyelamat (Basarnas) mengusung peralatan semasa operasi mencari dan menyelamat di Gunung Dukono pada 8 Mei. - Foto EPA
Dua pendaki warga Singapura dan seorang warga Indonesia dilaporkan maut setelah Gunung Berapi Dukono, di Kota Halmahera Utara, dalam wilayah Maluku Utara, Indonesia, meletus ketika mereka melakukan pendakian.
Ketua polis Halmahera Utara, Encik Erlichson Pasaribu, mengesahkan perkara ini kepada media Indonesia, KompasTV, pada 8 Mei.
Laporan berkaitan
Gempa kuat 7.4 magnitud gegar Maluku, rosakkan bangunanApr 2, 2026 | 12:09 PM
Indonesia 2025: Tahun ketahanan nasional di tengah ujian bergandaDec 29, 2025 | 5:30 AM