Makin ramai rakyat S’pura minat jejaki asal usul keluarga

Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Melayu Universiti Nasional Singapura (NUS), Dr Suriani Suratman (kiri) bersama para panelis yang terdiri daripada Cik Fathiah Abdussamad (dua dari kiri), Encik Sarafian Salleh (tiga dari kiri); ahli antropologi, Dr Vivienne Wee (tengah); Encik Mohamed Zulkifli Rahmat (tiga dari kanan), Cik Nora Samosir (dua dari kanan); dan Presiden, Persatuan Salasilah Singapura, Encik Ronney Tan Koon Siang, yang berkongsi pengalaman menelusuri salasilah keluarga dalam sesi panel Hari Pencarian Keturunan Melayu (Mas) di The Pod, Bangunan Perpustakaan Negara, pada 6 Jun. - Foto BM oleh ADAM MIFZAL FAIZAL

Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Melayu Universiti Nasional Singapura (NUS), Dr Suriani Suratman (kiri) bersama para panelis yang terdiri daripada Cik Fathiah Abdussamad (dua dari kiri), Encik Sarafian Salleh (tiga dari kiri); ahli antropologi, Dr Vivienne Wee (tengah); Encik Mohamed Zulkifli Rahmat (tiga dari kanan), Cik Nora Samosir (dua dari kanan); dan Presiden, Persatuan Salasilah Singapura, Encik Ronney Tan Koon Siang, yang berkongsi pengalaman menelusuri salasilah keluarga dalam sesi panel Hari Pencarian Keturunan Melayu (Mas) di The Pod, Bangunan Perpustakaan Negara, pada 6 Jun. - Foto BM oleh ADAM MIFZAL FAIZAL

Makin ramai rakyat S’pura minat jejaki asal usul keluarga

Makin ramai rakyat S’pura minat jejaki asal usul keluarga

Terdapat minat yang kian bertambah dalam kalangan rakyat Singapura untuk menelusuri asal usul keluarga masing-masing, memahami susur galur mereka dan memelihara kisah keluarga yang diwarisi turun-temurun.

Walaupun masyarakat Melayu di Singapura sering dilihat sebagai satu kelompok yang homogen, iaitu mempunyai latar belakang yang hampir sama, sejarah keluarga sebenarnya mendedahkan akar keturunan yang pelbagai merentasi Nusantara, dibentuk oleh budaya dan pengalaman hidup yang berbeza.

Demikian antara pemerhatian yang dikongsi Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Melayu Universiti Nasional Singapura (NUS), Dr Suriani Suratman, dalam sesi panel sempena Hari Pencarian Keturunan Melayu (Mas), anjuran Persatuan Salasilah Singapura (GSS) di The Pod, Bangunan Perpustakaan Negara, pada 6 Jun.

Menurut Dr Suriani, penyelidikan salasilah keluarga membolehkan seseorang memahami bukan sahaja asal usul keluarga, malah kisah, budaya dan pengalaman yang membentuk identiti mereka hari ini.

“Masyarakat Melayu Singapura mungkin kelihatan sebagai kelompok yang homogen.

“Namun apabila kita melihat kisah keluarga dan pengalaman hidup mereka, kita dapat melihat kepelbagaian yang sebenarnya telah lama wujud dalam masyarakat,” katanya.

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim berkata Hari MAS bukan sekadar mengenai pencarian salasilah keluarga, malah usaha memahami cerita, kenangan dan sejarah yang diwariskan daripada satu generasi kepada generasi seterusnya. - Foto BM oleh ADAM MIFZAL FAIZAL

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim berkata Hari Mas bukan sekadar mengenai pencarian salasilah keluarga, tetapi juga usaha memahami perjalanan hidup, budaya dan warisan yang membentuk masyarakat hari ini.

“Kita juga bercakap tentang cerita, kenangan dan sejarah yang diwariskan daripada satu generasi kepada generasi yang lain,” katanya.

Antara yang berkongsi pengalaman ialah Cik Nora Samosir, seorang keturunan Batak, yang menekankan kepentingan mengetahui Tarombo atau salasilah keluarga dalam budaya masyarakatnya.

“Sukar mengaku Batak jika tidak mengetahui tarombo sendiri,” katanya.

Bagi Cik Fathiah Samad, pemegang ijazah Bahasa dan Kesusasteraan Arab yang berketurunan Boyan, pencarian akar keturunannya bermula ketika beliau menuntut di United Kingdom (UK), selepas seorang pensyarah bertanya sama ada beliau mengetahui asal usul keluarganya.

Soalan itu mendorong beliau untuk menelusuri sejarah keluarga sendiri dan memahami warisan yang diwarisi daripada generasi terdahulu.

Turut berkongsi pengalaman ialah Encik Sarafian Salleh, seorang keturunan Bugis, yang mengambil masa sekitar tujuh hingga lapan tahun untuk mengumpulkan maklumat mengenai sejarah keluarganya.

“Ia mengambil masa sekitar tujuh hingga lapan tahun untuk saya mengumpulkan maklumat tentang keluarga saya,” katanya.

Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Melayu Universiti Nasional Singapura (NUS), Dr Suriani Suratman, berkata pencarian salasilah keluarga dapat membantu masyarakat memahami kepelbagaian akar keturunan, budaya dan pengalaman yang membentuk identiti masyarakat Melayu Singapura hari ini seterusnya. - Foto BM oleh ADAM MIFZAL FAIZAL