Apabila melihat ayahnya terbaring tidak sedarkan diri di Unit Jagaan Rapi (ICU), Tya Eliza Rauzan, 10 tahun, tidak dapat menahan sebak dan mengalirkan air mata di sisi ayahnya pada 9 November.

Tya dan adiknya, Lya Emilia Rauzan, 8 tahun, kemudian menulis sekeping nota berisi kata-kata semangat buat ayah mereka, penerbit dan penyanyi rap, Rauzan Rahman, untuk cepat sembuh.

Nota yang ditulis Tya Eliza Rauzan untuk ayahnya, mantan pengacara rancangan kanak-kanak, Rauzan Rahman, yang berada di ICU. - Foto RATNAHWATY RAHMAN

“Saya harap ayah sembuh sebelum minggu depan jadi kita dapat luangkan masa bersama,” tulis Tya dalam nota tersebut.

Rauzan, 37 tahun, dihantar ke hospital oleh ambulans dalam keadaan tidak sedarkan diri dari rumahnya akibat kesesakan nafas pada 7 November.

Beliau kini bergantung pada mesin sokongan hayat selepas dimasukkan ke ICU di Hospital Khoo Teck Puat pada hari yang sama akibat jangkitan paru-paru serta pengumpulan cecair di paru-parunya.

Semasa dihubungi Berita Harian (BH), kakak Rauzan, Cik Ratnahwaty Rahman, 46 tahun, berkata tekanan darah adiknya semakin merosot tetapi terdapat sedikit peningkatan pada 10 November.

Rauzan juga tidak dapat bercakap dan hanya mampu membuka matanya sekali sekala.

Menurut Cik Ratnahwaty, adiknya disahkan menghidap kencing manis pada 2018 selepas beliau asyik pengsan dan mengalami penglihatan yang kurang jelas.

Sejak itu, keadaan beliau semakin merosot dan beliau mengalami lebih banyak komplikasi kesihatan.

Beliau juga mula menggunakan kerusi roda sekitar 2023 kerana keadaannya yang bertambah lemah dan mudah sakit.

“Ayah kami yang banyak menjaga pengurusan Rauzan seperti menolak kerusi rodanya dan menyalin lampin Rauzan,” kongsi beliau, yang merupakan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga dan bertugas sebagai penyambut tamu.

Ayah mereka, Encik Rahman Ali, 70 tahun, merupakan seorang pesara, manakala ibu mereka, Allahyarhamha Rohani Salamon, telah pulang ke pangkuan Ilahi pada usia 67 tahun akibat kencing manis dan kegagalan ginjal pada Januari 2026.

Justeru, beliau berkata mereka sekeluarga sedang cuba sedaya upaya untuk kekal kuat dan menyokong satu sama lain dalam mengharungi kesukaran ini.

Rauzan mula dikenali melalui lakonan dan pengacaraannya dalam rancangan televisyen kanak-kanak Klik! dan Kids United.

Beliau kemudian mengukir nama sebagai seorang penerbit dan penulis lagu yang pernah bekerjasama dengan artis setempat seperti Imran Ajmain dan Syed Azmir Syed Azman.

Antaranya, beliau juga pernah melancarkan lagu berunsur hip-hop berjudul Tak Mudah bersama Asnida Daud, Izat Ibrahim dan Jeffrey Zauhari pada 2022.

Mengimbau tentang hubungan Rauzan bersama anaknya, Cik Ratnahwaty berkata:

“Rauzan sangat rapat dengan anak-anaknya dan mereka akan telefon atau kirim pesanan hampir setiap hari. Mereka sangat rapat.”

Kededua anaknya kini tinggal bersama bekas isterinya.

Cik Ratnahwaty berkata anak Rauzan jelas menjadi dorongannya untuk kekal kuat dan mengharungi penyakitnya.

Walaupun Rauzan tidak dapat membaca nota tersebut, Cik Ratnahwaty berkata beliau telah membacakannya kepada adiknya sebagai sokongan untuk terus mengharungi penyakit itu.