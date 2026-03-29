Mariam: Bersukan boleh tarik belia dari ketagihan skrin
Mar 29, 2026 | 11:39 AM
Cik Mariam (tengah, berkalung bunga anggerik) bersama Woodlands Warrior FC, juara pertandingan VJS Urban Futsal Copa bawah 18 tahun. - Foto BM oleh KHALID BABA
Usaha mengalihkan perhatian belia daripada skrin alat bimbit adalah usaha yang berterusan dan sukan adalah antara kegiatan alternatif yang terbaik, kata Anggota Parlimen (AP) GRC Sembawang, Cik Mariam Jaafar.
“Daripada terus menghadap skrin, lebih baik kanak-kanak dan beliau bersukan dan menjadi lebih aktif. Sukan mengajar disiplin, kerja berpasukan, semangat kesukanan dan kepimpinan,” tambahnya.
