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Martabatkan bahasa Melayu agar seiring sejalan bahasa Inggeris
Perkukuh bahasa Melayu sebagai jati diri selain usaha semarak budaya membaca
Bahasa Melayu mesti diberikan nilai dan kedudukan yang setara dalam kehidupan harian, bukan sekadar dijadikan mata pelajaran di sekolah. - Foto SEKOLAH RENDAH FUHUA
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Seorang nenek kelihatan meneliti menu bergambar di sebuah restoran makanan segera.
Sambil membelek, beliau berkata: “Boy, what you want to eat? I buy for you!” (“Adik nak makan apa? Nenek belikan!”),
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