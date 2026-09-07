Seorang nenek kelihatan meneliti menu bergambar di sebuah restoran makanan segera.

Sambil membelek, beliau berkata: “Boy, what you want to eat? I buy for you!” (Adik nak makan apa? Nenek belikan!”),

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