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Sekilas Berita
Masjid Ar-Raudhah kumpul barangan terpakai untuk jana dana operasi, galak amalan kitar semula
Masjid Ar-Raudhah kumpul barangan terpakai untuk jana dana operasi, galak amalan kitar semula
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Foto Masjid Ar-Raudhah
Foto Masjid Ar-Raudhah
Sep 28, 2026 | 8:35 PM
Sekilas Berita
Masjid Ar-Raudhah kumpul barangan terpakai untuk jana dana operasi, galak amalan kitar semula
Masjid Ar-Raudhah menganjurkan inisiatif “Raudhah Go Green” pada 27 September, dari 9 pagi hingga 2 petang, untuk mengumpulkan barangan dan pakaian terpakai bagi tujuan sumbangan, diubah guna atau jualan semula. Hasil kutipan itu akan disalurkan kepada dana operasi masjid, selain menggalakkan masyarakat agar mengamalkan prinsip Kurangkan, Guna Semula dan Kitar Semula (3R).
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