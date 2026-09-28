Masjid Ar-Raudhah menganjurkan inisiatif “Raudhah Go Green” pada 27 September, dari 9 pagi hingga 2 petang, untuk mengumpulkan barangan dan pakaian terpakai bagi tujuan sumbangan, diubah guna atau jualan semula. Hasil kutipan itu akan disalurkan kepada dana operasi masjid, selain menggalakkan masyarakat agar mengamalkan prinsip Kurangkan, Guna Semula dan Kitar Semula (3R).