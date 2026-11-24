Dengan memakai jersi merah yang sedikit besar untuknya dan bercermin mata, Absyar Hendra Irwan Kurniawan, 11 tahun, menggelecek bola sebelum melepaskan tendangan kencang ke arah gawang gol.

Walau cuaca panas terik dirasakan pada pagi 24 November di Our Tampines Hub (OTH), ia tidak mematahkan semangat Absyar untuk membuka telinga dan mata agar dapat mencedok ilmu daripada beberapa legenda bola sepak Singapura.

Absyar merupakan antara 140 kanak-kanak yang menyertai Kem Bola Sepak Berita Harian (BH)-Singa Legends pada 24 November di OTH.

Terbuka kepada kanak-kanak berusia antara tujuh dengan 13 tahun, kem dua hari hingga 25 November itu menawarkan peluang kepada peserta mempelajari kemahiran bola sepak secara langsung daripada barisan legenda bola sepak Singapura.

Antara bekas pemain negara yang terlibat ialah Fandi Ahmad, Abbas Saad, Samad Allapitchay, Abdullah Noor, Noor Ali, Nazri Nasir, Rafi Ali dan Baihakki Khaizan, yang berkongsi pengalaman serta membimbing peserta sepanjang kem tersebut.

Kerjasama itu merupakan sebahagian usaha BH untuk mendekati masyarakat melalui kegiatan yang memberi manfaat, khususnya kepada generasi muda, sempena sambutan BH70 yang bertema, ‘Kisah Kita’, pada 1 Julai 2027.

Kem Bola Sepak Berita Harian (BH)-Singa Legends terbuka kepada kanak-kanak berusia antara tujuh dengan 13 tahun. - Foto BH oleh ADAM MIFZAL FAIZAL

Ketika berucap semasa pelancaran kem itu, Editor BH, Encik Nazry Mokhtar, berkata sambutan tujuh dekad BH merupakan peluang keemasan untuk akhbar ini menyumbang kembali kepada masyarakat di samping memupuk generasi pelapis yang berbakat.

Pada masa sama, hasil kutipan kem itu akan disalurkan kepada Dermasiswa BH-AMP.

Pilihan untuk anda Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.

“Acara hari ini turut membawa makna tersendiri kerana hasil kutipannya akan disalurkan kepada usaha amal, iaitu Dermasiswa BH-AMP, bagi membantu pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah yang mendalami bidang media, komunikasi dan pengajian Melayu.

“Oleh itu, sambil menggilap bakat muda di padang bola sepak, kita juga berbakti kepada masyarakat luas,” katanya.

Kem tersebut turut disertai Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia merangkap Menteri Kedua Pendidikan, Encik David Neo; Pengarah Urusan SPH Media, Encik Kuek Yu Chuang; Pengarah Eksekutif, AMP Singapura, Encik Mohksin Rashid; dan Pengerusi Singa Legends, Encik Farehan Hussein.

Selain itu, sebanyak 45 tempat peserta dikhaskan bagi kanak-kanak yang memerlukan termasuk daripada Jamiyah, Pertapis, Darul Ihsan, serta Majlis Pembangunan Masyarakat (CDC) North East.

Menurut Encik Farehan, BH dan Singa Legends punyai misi sama iaitu menyumbang kembali kepada masyarakat.

Lantas, apabila peluang kerjasama itu muncul, Encik Farehan tidak teragak-agak untuk memperluas inisiatif berkenaan.

Langkah itu menyusuli kejayaan kem sulung Singa Legends di Sekolah Rendah Sembawang pada September lalu, yang berjaya menarik 70 penyertaan dalam masa tiga jam sahaja.

Berucap di hadapan ibu bapa dan kanak-kanak di OTH, Encik Farehan, berkata:

“Anak anda semua mempunyai impian. Anda semua juga mempunyai impian. Maka, amat penting untuk kita membuka ruang dan peluang melalui sukan buat anda semua.”

Selain latihan untuk kanak-kanak, kem itu turut merangkumi satu forum bola sepak khusus buat ibu bapa.

Pada hari pertama forum, ia dikendalikan wartawan BH, Khairul Akmal Ali, bersama Encik Farehan sebagai moderator, manakala barisan panelis pula merangkumi legenda bola sepak negara iaitu Fandi, Abbas, Samad dan Nazri.



Dalam sesi tersebut, mereka mengimbau kembali pengalaman dan zaman kegemilangan Singapura dalam saingan Piala Malaysia sekitar era 1980-an hingga 1990-an, selain berkongsi nasihat kepada ibu bapa dalam usaha menggilap bakat pelapis pada masa hadapan.

Antara perkara yang ditekankan ialah kepentingan disiplin, pengorbanan serta keperluan mengutamakan pelajaran seiring dengan minat dalam bola sepak.

Pada hari kedua pula, forum itu akan disertai oleh ketua fisioterapi pasukan kebangsaan, Cik Nurhafizah Abu Sujad.

Hari pertama forum dikendalikan oleh (dari kanan) wartawan BH, Khairul Akmal Ali, bersama Encik Farehan sebagai moderator, manakala barisan panelis pula terdiri daripada legenda bola sepak negara iaitu (dari kiri) Nazri Nasir, Abbas Saad, Fandi Ahmad, dan Samad Allapitchay. - Foto BH oleh ADAM MIFZAL FAIZAL

Beberapa legenda bola sepak negara yang ditemui BH turut menyifatkan kem tersebut sebagai wadah bermakna dalam menyemai minat serta berkongsi pengalaman sebenar di padang bersama pelapis muda negara.

Bagi Fandi, penganjuran klinik sebegitu amat penting bagi mengasah bakat muda, namun beliau menasihatkan ibu bapa dan peserta agar sentiasa mengutamakan pelajaran demi masa depan terjamin.

Menurutnya, menerusi kem itu, beliau dapat melihat beberapa pemain yang memiliki potensi untuk melangkah lebih jauh dalam bola sepak.

“Saya perhatikan ada lima hingga enam pemain yang menunjukkan kemahiran hebat dan kesungguhan tinggi di stesen latihan tadi.

“Namun, saya harap mereka tumpukan perhatian kepada persekolahan dahulu sebelum perlahan-lahan naik ke peringkat kelab atau skuad remaja Singapura, dan paling penting, jangan mudah berputus asa,” ujarnya.

Dalam pada itu, Abbas yang tiba di Singapura dari Australia demi menjayakan kem tersebut, berkata program sebegitu berpotensi mencungkil permata baharu negara, manakala Samad pula berharap lebih banyak acara sebegini dianjurkan pada masa hadapan.

Kededuanya turut melahirkan penghargaan mereka kepada BH kerana membuka pintu untuk menganjurkan bersama kem itu dan mengembangkannya.

“Ibu bapa wajar dipuji kerana membawa anak mereka dan menunjukkan komitmen tinggi untuk terus terlibat.

“Mungkin pada mata kasar ia sekadar kem biasa yang terbuka kepada sesiapa sahaja, tetapi daripada sinilah kita berpeluang mencungkil bintang baharu, malah diharap lebih ramai lagi, yang mampu mengulangi kejayaan barisan legenda Singapura,” ujar Abbas sambil menanam hasrat agar kem sedemikian dapat dikembangkan ke serata Singapura.

Sependapat, Rafi turut menekankan bahawa kem sedemikian dapat memberikan peluang bagi bekas pemain mencurahkan asas permainan yang kukuh, disiplin serta kepentingan berdikari dalam membuat keputusan terbaik di atas padang.

Samad Allapitchay (tengah) melahirkan penghargaan mereka kepada Berita Harian (BH) kerana membuka pintu untuk menganjurkan bersama kem itu dan menggembangkannya. - Foto BH oleh ADAM MIFZAL FAIZAL

Sambutan hangat daripada ibu bapa turut menyerikan penganjuran kem tersebut apabila ramai yang hadir awal demi memberi peluang kepada anak mereka menimba ilmu daripada barisan legenda bola sepak negara.

Bagi penjawat awam yang mahu dikenali sebagai Encik Farhan, 39 tahun, kem sedemikian memberi pendedahan kemahiran teknikal yang sangat bernilai buat anaknya.

“Memandangkan barisan Singa Legends pernah beraksi di pentas antarabangsa dan peringkat tertinggi, kem ini merupakan pengalaman bernilai buat anak-anak mengenali serta menimba ilmu daripada pemain terbaik,” ujar Encik Farhan, yang menghantar salah seorang daripada dua anaknya, Ihsan Farhan, 10 tahun, ke kem tersebut.

Pandangan itu turut dikongsi bapa tiga orang anak, Encik Kelvin Ong, 48 tahun, yang sanggup memandu dari Clementi bersama salah seorang anaknya, Kaelen Ong, 10 tahun, untuk mempelajari daripada legenda tempatan serta menyemai impian anaknya untuk menyarung jersi negara suatu hari nanti.

Kedua-dua Encik Farhan dan Encik Ong sebelum ini terlepas peluang menyertai kem sulung Singa Legends selepas tempat habis ditempah. Justeru, kesempatan pada edisi kedua ini amat mereka hargai.

Peserta Kem Bola Sepak BH-Singa Legends di Our Tampines Hub (OTH) Encik Farhan (kiri) bersama anaknya, Ihsan Farhan. - Foto BH oleh MUHD HAZMAN ABD AZIZ

Peserta Peserta Kem Bola Sepak BH-Singa Legends di Our Tampines Hub (OTH) , Encik Kelvin Ong bersama anaknya, Kaelen Ong. - Foto BH oleh MUHD HAZMAN ABD AZIZ

Sementara itu, dua sahabat baik, Cik Ameliah Basir, 42 tahun; dan Cik Siti Hawa Ahmad Salleh, 41 tahun, pula menyifatkan kem itu sebagai cara terbaik mengisi masa cuti sekolah anak masing-masing – Alif Azfar Nur Azmy dan Absyar, kededuanya 11 tahun – sambil mendedahkan mereka kepada suasana latihan berbeza.

“Anak saya posisinya ialah penjaga gawang, maka kem ini membolehkannya membina keyakinan diri serta bertemu bekas penjaga gol negara seperti Zaiful Nizam dan Rezal Hassan,” kata Cik Ameliah, ibu tiga anak.

Anaknya, Alif, menyifatkan peluang berlatih di bawah bimbingan legenda tanah air amat bermakna kerana tokoh seperti Fandi dan Abbas menjadi sumber inspirasinya bermain bola sepak melalui kisah yang dikongsi bapanya.

Sementara itu, Cik Hawa pula menambah: “Peluang dilatih barisan legenda tanah air seperti ini sukar diperoleh di tempat lain, ia juga dapat mengajar anak saya supaya lebih terbuka serta bekerjasama dalam pasukan bersama rakan-rakan baharu.”

Salah seorang daripada empat anak Cik Hawa, Absyar, pula berkata sebelum acara itu, dia tidak sabar untuk bertemu dengan Fandi dan ingin belajar daripadanya agar dapat menjadi sepertinya.

Apabila ditanya apakah yang dia bawa pulang selepas kem itu, Absyar, yang bermain di sayap kanan, berkata:

“Selepas ini, saya berhasrat menjadi pemain lebih berdisiplin dan sentiasa menghormati satu sama lain.”

Absyar Hendra Irwan Kurniawan (tengah, cermin mata) mendengar arahan daripada jurulatih yang juga legenda bola sepak negara, Othman Abdullah (kanan). - Foto BH oleh ADAM MIFZAL FAIZAL