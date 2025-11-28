Menteri Undang-Undang merangkap Menteri Kedua (Ehwal Dalam Negeri), Encik Edwin Tong (kanan) bersama Anugerah Bestari Gemilang, Encik Muhamad Rayn Zainudin (tengah) dan Penerima Anugerah Bestari Cemerlang, Encik Fazli Zaini (kiri) di Majlis Anugerah Persatuan Persuratan Pemuda Pemudi (4PM) ITE 2025 pada 28 November. - Foto BH oleh DESMOND WEE

Menteri Undang-Undang merangkap Menteri Kedua (Ehwal Dalam Negeri), Encik Edwin Tong (kanan) bersama Anugerah Bestari Gemilang, Encik Muhamad Rayn Zainudin (tengah) dan Penerima Anugerah Bestari Cemerlang, Encik Fazli Zaini (kiri) di Majlis Anugerah Persatuan Persuratan Pemuda Pemudi (4PM) ITE 2025 pada 28 November. - Foto BH oleh DESMOND WEE

Belia tekad perjuang keselamatan siber selepas anggota keluarga hampir ditipu

Beberapa tahun lalu, Encik Muhamad Rayn Zainudin menyaksikan ibu saudaranya hampir menjadi mangsa penipuan atau ‘scam’.

Melihat kegusaran keluarganya, detik itu menanam satu janji dalam dirinya untuk memastikan ahli keluarganya dan orang lain tidak melalui pengalaman yang sama.

Janji itu akhirnya membentuk hala tuju dalam kehidupannya, mendorong beliau menceburi bidang keselamatan siber dan rangkaian, bermula sewaktu pengajiannya di Institut Pendidikan Teknikal (ITE) Kolej Barat dan kini sebagai pelajar tahun satu Keselamatan Siber dan Forensik Digital di Politeknik Singapura (SP).

Ia juga menjadi pemangkin yang menggerakkan beliau untuk menjadi sukarelawan, mendidik pelajar sekolah menengah tentang keselamatan siber serta meningkatkan kesedaran mereka mengenai bahaya penipuan dan tabiat serta amalan keselamatan asas dalam dunia siber.

Kecemerlangan Encik Rayn, 19 tahun, dalam bidang akademik serta sumbangannya kepada masyarakat menjadi asas yang membawa beliau menerima Anugerah Bestari Gemilang di Majlis Anugerah Persatuan Persuratan Pemuda Pemudi (4PM) ITE 2025 pada 28 November.

Diadakan di Auditorium Universiti Nasional Singapura (NUS) Shaw Foundation Alumni House di Kent Ridge Drive, beliau antara 45 penerima anugerah dari ketiga-tiga ITE Kolej.

Majlis itu dihadiri Menteri Undang-Undang merangkap Menteri Kedua (Ehwal Dalam Negeri), Encik Edwin Tong.

Bercakap dengan Berita Harian (BH) selepas majlis penganugerahan itu, Encik Rayn berkongsi beliau mempelajari selok-belok keselamatan siber dan berjaya membantu makciknya jejak kembali penipu tersebut sekali gus menghalangnya daripada menjadi mangsa penipuan.

“Dari situ saya sedar bahawa jika saya benar-benar mendalami dan mampu memberi nasihat tentang keselamatan siber yang tepat, saya boleh melindungi orang lain.

“Lagi ramai yang tahu cara melindungi diri, semakin kuranglah mereka yang akan menjadi mangsa,” ujar anak bongsu daripada dua beradik.

Sepanjang dua tahun di ITE Kolej Barat, Encik Rayn bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, tetapi turut berbakti dengan menjadi sukarelawan mengajar pelajar sekolah menengah mengenai keselamatan digital.

Dalam sesi-sesi itu, beliau berkongsi cara mengesan tanda-tanda penipuan, bahaya klik pautan tidak selamat, dan kepentingan “cyber hygiene” atau bersih siber, seperti penggunaan kata laluan kukuh, pengesahan dua faktor dan berhati-hati dengan panggilan tidak dikenali.

“Ramai hanya mula ambil berat apabila sesuatu yang buruk berlaku. Sebab itu saya mahu pelajar sekolah faham risikonya sebelum mereka jadi mangsa,” katanya lagi.

Semangat seumpama inilah yang diketengahkan Encik Tong dalam ucapannya di mana beliau menyeru penerima anugerah untuk suatu hari nanti kembali menyumbang kepada masyarakat.

“Satu hari nanti, anda pula yang akan menjadi mentor kepada orang lain… dan membuat perbezaan dalam hidup mereka.”

Dengan anugerah ini, Encik Ryan kini bertekad untuk bekerja lebih keras dalam menceburi minatnya, dengan impian untuk berkhidmat dalam Perkhidmatan Digital dan Perisikan (DIS) demi membanteras jenayah siber serta memastikan lebih ramai orang tidak menjadi mangsa seperti yang hampir menimpa keluarganya dahulu.

Turut hadir di majlis itu ialah Presiden 4PM, Encik Nassar Mohamad Zain; Pengarah Eksekutif 4PM, Encik Didicazli Ismail, Anggota Parlimen (AP) GRC East Coast, Cik Hazlina Abdul Halim; dan Penolong Bendahari 4PM, Cik Nurul Ain Mohd Shahrin.

Anugerah Kemajuan Terbaik Permentoran FRENZ 2025 turut diberikan kepada 18 pelajar dan Anugerah Mentor dan mentor Cemerlang FRENZ Mentors Award kepada enam pelajar, yang disampaikan oleh Encik Nassar.

Tahun ini, seramai 39 pelajar ITE menerima Anugerah Bestari yang disampaikan oleh Anggota Parlimen (AP) GRC East Coast, Cik Hazlina Abdul Halim, dan Penolong Bendahari 4PM, Cik Nurul Ain Mohd Shahrin.

Encik Tong dan Encik Nassar turut menyampaikan Anugerah Bestari Cemerlang kepada tiga pelajar, antaranya ialah pelajar tahun satu Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Politeknik Ngee Ann (NP), Encik Fazli Zaini, yang sebelum ini menuntut di ITE Kolej Barat dalam jurusan Pelancongan.