Semangat perpaduan dan harmoni terserlah di Lahore, Pakistan, apabila seorang sukarelawan muda dari komuniti Sikh berbesar hati menghulurkan hidangan berbuka puasa kepada umat Islam. Aksi kemanusiaan ini, yang dirakam pada 25 Februari, menyerikan kemuliaan bulan suci Ramadan dengan mesej kasih sayang dan toleransi. - Foto EPA