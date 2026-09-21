Kapten tari RP gigih tarik kaum Adam ceburi tarian Melayu Anugerah Kecemerlangan Pelajar Inspirasi Politeknik Republic (Rise) atau dikenali sebagai ‘Republic Polytechnic Inspiring Student Excellence’ yang diadakan buat pertama kali, meraikan pelajar semasa dan alumni yang menyerlah dalam sukan, seni, khidmat masyarakat dan kepimpinan. BERITA HARIAN menampilkan dua penerimanya, pemenang Olahragawati Terbaik dan Artis Terbaik tahunan, yang mencipta jejak tersendiri dalam bidang masing-masing.

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