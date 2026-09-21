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Sekilas Berita
Kapten tari RP gigih tarik kaum Adam ceburi tarian Melayu
Kapten tari RP gigih tarik kaum Adam ceburi tarian Melayu
Anugerah Kecemerlangan Pelajar Inspirasi Politeknik Republic (Rise) atau dikenali sebagai ‘Republic Polytechnic Inspiring Student Excellence’ yang diadakan buat pertama kali, meraikan pelajar semasa dan alumni yang menyerlah dalam sukan, seni, khidmat masyarakat dan kepimpinan. BERITA HARIAN menampilkan dua penerimanya, pemenang Olahragawati Terbaik dan Artis Terbaik tahunan, yang mencipta jejak tersendiri dalam bidang masing-masing.
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Foto RP
Foto RP
Sep 21, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Kapten tari RP gigih tarik kaum Adam ceburi tarian Melayu
Apabila Encik Mohammad Aniq Haqif Abdullah mula menyertai kumpulan tarian Dharma Endari di Politeknik Republic (RP), beliau merupakan satu-satunya penari lelaki dalam kumpulan tarian Melayu itu.
Namun, pemuda berusia 20 tahun itu kemudian meniti tangga kejayaan menjadi kapten tarian bagi kumpulan itu serta gigih membantu untuk menarik lebih ramai penari lelaki, sambil mengembangkan minatnya sendiri dalam bidang koreografi.
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