Apabila Encik Mohammad Aniq Haqif Abdullah mula menyertai kumpulan tarian Dharma Endari di Politeknik Republic (RP), beliau merupakan satu-satunya penari lelaki dalam kumpulan tarian Melayu itu.

Namun, pemuda berusia 20 tahun itu kemudian meniti tangga kejayaan menjadi kapten tarian bagi kumpulan itu serta gigih membantu untuk menarik lebih ramai penari lelaki, sambil mengembangkan minatnya sendiri dalam bidang koreografi.

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