Sebelum menyarung jersi Politeknik Republic (RP), Cik Iman Atrisya Iwani Nazarudi sering berada di tepi gelanggang, menyaksikan pasukan tchoukball wanita RP beraksi sambil membayangkan dirinya berada di tempat mereka suatu hari nanti.

Semasa masih di sekolah menengah, remaja berusia 19 tahun itu sering menonton perlawanan tchoukball dalam acara Sukan POL-ITE, kejohanan tahunan yang menghimpunkan pasukan politeknik dan Institut Pendidikan Teknikal (ITE).

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REPUBLIC POLITEKNIKTchoukball