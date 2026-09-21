Topik diikutiPergi ke BHku
Sekilas Berita
Kecederaan pernah buat kapten tchoukball RP ragu kemampuan diri
Kecederaan pernah buat kapten tchoukball RP ragu kemampuan diri
Paksa kurangkan kegiatan sukan hampir dua tahun, kini pimpin pasukan raih gangsa dalam kejohanan politeknik dan ITE
1 of 2
Foto RP
Foto RP
Sep 21, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Kecederaan pernah buat kapten tchoukball RP ragu kemampuan diri
Sebelum menyarung jersi Politeknik Republic (RP), Cik Iman Atrisya Iwani Nazarudi sering berada di tepi gelanggang, menyaksikan pasukan tchoukball wanita RP beraksi sambil membayangkan dirinya berada di tempat mereka suatu hari nanti.
Semasa masih di sekolah menengah, remaja berusia 19 tahun itu sering menonton perlawanan tchoukball dalam acara Sukan POL-ITE, kejohanan tahunan yang menghimpunkan pasukan politeknik dan Institut Pendidikan Teknikal (ITE).
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Terjemahan memoir buka sisi baru mantan pengarah muzik SPF di mata anakSep 16, 2026 | 11:37 AM
Dulu penerima hari ini penderma: Pengasas Cheekies Enterprise sumbang dermasiswa $10,000Sep 11, 2026 | 5:58 PM