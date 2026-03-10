Peniaga menjual kuih tradisional Tunisia ‘makrout’ di kawasan Bandar Lama semasa Ramadan di Tunis, Tunisia, pada 3 Mac 2026. ‘Makrout’ ialah pastri tradisional Afrika Utara berbentuk berlian yang diperbuat daripada adunan semolina yang diisi dengan pes kurma, kayu manis dan air bunga oren. Terkenal di Algeria, Tunisia dan Maghribi, biskut ini digoreng atau dibakar, kemudian direndam dalam sirap madu. Ia biasanya dihidangkan bersama teh semasa Ramadan dan Hari Raya. - Foto EPA