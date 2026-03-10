SPH Logo mobile
Kemanisan juadah sempena Ramadan

Masyarakat

Mar 10, 2026 | 9:08 AM
NUR FATHIN AWALLUDIN
Lensa Ramadan, pastri, 'Makrout'
Peniaga menjual kuih tradisional Tunisia ‘makrout’ di kawasan Bandar Lama semasa bulan Ramadan di Tunis, Tunisia pada 3 Mac 2026. Makrout ialah pastri tradisional Afrika Utara berbentuk berlian yang diperbuat daripada adunan semolina yang diisi dengan pes kurma, kayu manis dan air bunga oren. Terkenal di Algeria, Tunisia dan Maghribi, biskut ini digoreng atau dibakar, kemudian direndam dalam sirap madu. Ia biasanya dihidangkan bersama teh semasa Ramadan dan Hari Raya.

