Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
Kenangan pelajar CHIJ Katong agih bubur Ramadan di Masjid Kampung Siglap

Masyarakat

Kenangan pelajar CHIJ Katong agih bubur Ramadan di Masjid Kampung Siglap

Feb 23, 2026 | 1:36 PM
NUR FATHIN AWALLUDIN
NUR FATHIN AWALLUDIN

Kenangan pelajar CHIJ Katong agih bubur Ramadan di Masjid Kampung Siglap

Sambil belajar, sambil berbakti. Itulah yang dilakukan pelajar-pelajar dari CHIJ Katong yang bantu membungkus dan mengagihkan bubur Ramadan semasa melakukan lawatan pembelajaran ke Masjid Kampung Siglap pada 15 Ogos 2011.
Sambil belajar, sambil berbakti. Itulah yang dilakukan pelajar-pelajar dari CHIJ Katong yang bantu membungkus dan mengagihkan bubur Ramadan semasa melakukan lawatan pembelajaran ke Masjid Kampung Siglap pada 15 Ogos 2011. - Foto fail BH

Sepanjang bulan puasa, Berita Harian (BH) akan berkongsi gambar-gambar yang memaparkan semangat sambutan Ramadan dahulu dan kini di seluruh dunia.

