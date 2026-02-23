Kenangan pelajar CHIJ Katong agih bubur Ramadan di Masjid Kampung Siglap
Feb 23, 2026 | 1:36 PM
Sambil belajar, sambil berbakti. Itulah yang dilakukan pelajar-pelajar dari CHIJ Katong yang bantu membungkus dan mengagihkan bubur Ramadan semasa melakukan lawatan pembelajaran ke Masjid Kampung Siglap pada 15 Ogos 2011. - Foto fail BH
Sepanjang bulan puasa, Berita Harian (BH) akan berkongsi gambar-gambar yang memaparkan semangat sambutan Ramadan dahulu dan kini di seluruh dunia.