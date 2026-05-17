Mufti: Hari Raya Haji 27 Mei
May 17, 2026 | 7:28 PM
Umat Islam di Singapura akan menyambut Hari Raya Haji pada Rabu, 27 Mei 2026.
Dalam kenyataan media yang dikeluarkan pada 17 Mei, Mufti, Dr Nazirudin Mohd Nasir berkata mengikut kiraan hisab, anak bulan Zulhijjah berada di atas ufuk Singapura setelah matahari terbenam pada petang hari yang sama, menandakan hari terakhir bulan Zulkaedah adalah pada hari tersebut.
