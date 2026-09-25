Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) telah mengagihkan sebanyak $2.2 juta kepada lebih 5,600 isi rumah penerima zakat yang layak, kata badan berkanun itu pada 25 September.

Agihan khas itu ujarnya bertujuan memberikan bantuan tambahan kepada keluarga Muslim berpendapatan rendah bagi meringankan perbelanjaan harian mereka.

Menerusi bantuan Sokongan Kos Sara Hidup, setiap isi rumah menerima sekurang-kurangnya $120, manakala jumlah yang lebih tinggi diberikan kepada isi rumah yang mempunyai keperluan lebih besar berdasarkan pendapatan per kapita (PCI) mereka.

Dalam kenyataannya, MUIS berkata bantuan sekali sahaja itu – yang dibiayai oleh sumbangan zakat daripada masyarakat Islam – melengkapi Bantuan Kewangan Zakat bulanan MUIS serta bantuan kos sara hidup yang lebih luas daripada pemerintah.

“Ia mencerminkan komitmen MUIS dalam memastikan bantuan zakat kekal responsif terhadap keperluan penerima yang sentiasa berubah, di samping melengkapi ekosistem sokongan sosial Singapura yang lebih luas pada masa kini,” kata MUIS.

Pengagihan tersebut difahamkan bermula sejak Ogos lalu.

Memberikan komen selepas solat Jumaat di Masjid Khadijah pada 25 September, Pemangku Menteri Bertanggungjawab Bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad, berkata bantuan itu dapat dilaksanakan kerana setiap anggota masyarakat memainkan peranan.

“Ada keluarga dalam masyarakat kita yang mungkin menghadapi kesukaran mengurus perbelanjaan harian.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Menteri Penyelaras Bagi Perkhidmatan Awam, Encik Chan Chun Sing (kiri) berucap di Forum Global FutureChina 2026 pada 25 September yang berlangsung di Pusat Konvensyen dan Ekspo Sands. Sesi tersebut dikendalikan oleh Ketua Editor Kumpulan Media Cina (CMG) SPH Media, Cik Lee Huay Leng.

S’pura perlu terus bina kekuatan sendiri, elak terpaksa pilih antara kuasa besar

Sep 25, 2026 | 7:59 PM
Menteri Penyelaras Bagi Perkhidmatan Awam, Encik Chan Chun Sing (kiri) berucap di Forum Global FutureChina 2026 pada 25 September yang berlangsung di Pusat Konvensyen dan Ekspo Sands. Sesi tersebut dikendalikan oleh Ketua Editor Kumpulan Media Cina (CMG) SPH Media, Cik Lee Huay Leng.

Era AI: Pendidikan perlu tumpu pada bina nilai diri, jalin hubungan sesama manusia

Sep 25, 2026 | 7:57 PM
Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) berkata harga $2.18 juta yang disenaraikan bagi flat di 93B, Telok Blangah Street 31 itu “jauh lebih tinggi” berbanding jualan setanding di kawasan tersebut.

Flat ‘jumbo’ disenarai $2.18j, HDB semak semula skim

Sep 25, 2026 | 3:51 PM
Naib Presiden Parti Islam SeMalaysia (PAS), Datuk Mohd Amar Abdullah (depan tengah), melancarkan jentera pilihan raya PAS Pengkalan Chepa bagi Pilihan Raya Umum ke-16 (PRU16) di Kota Bharu, Kelantan, pada malam 24 September.

Logo parti tidak boleh diguna, PN cari alternatif

Sep 25, 2026 | 6:50 PM
bola sepak, Singa, Indonesia

Sekilas suka duka pertembungan lalu skuad bola sepak S’pura-Indonesia

Sep 24, 2026 | 6:22 PM
pengabaian haiwan, kucing terbiar, hukuman haiwan, Muhammad Khairul Naim Zainol

Lelaki dijel abai 71 kucing di flat selama 2 tahun, 9 ditemui mati

Sep 24, 2026 | 6:43 PM
Pengasas Love Aid Singapore, Encik Gilbert Goh (tengah), melawat Hospital Pemerintah Jenin di Tebing Barat pada Ogos.

Love Aid Singapore batal rancangan kerjasama dengan Hospital Al-Awda di Gaza

Sep 23, 2026 | 10:17 PM
Lelaki berusia 59 tahun itu dijatuhi hukuman penjara lima bulan lima minggu selepas mengaku bersalah atas satu tuduhan masing-masing kerana mencabul kehormatan dan terlibat dalam komunikasi seksual dengan seorang kanak-kanak.

Jel lebih 5 bulan bagi jurulatih silat kerana cium pipi pelajar 14 tahun

Sep 22, 2026 | 9:24 PM
Divisyen Perkhidmatan Awam (PSD), semak kertas penyelidikan, organisasi bukan berasaskan keuntungan berpangkalan di Amerika Syarikat, dakwa bahawa penjawat awam di Singapura membeli rumah pada kadar tidak seimbang, berhampiran stesen MRT yang belum diumumkan kepada orang ramai.

PSD semak kajian persoal kadar penjawat awam beli rumah dekat stesen MRT yang belum diumum

Sep 15, 2026 | 12:05 PM
hezbollah

Hezbollah tolak pelan damai, rundingan Iran-AS terus buntu

Jun 5, 2026 | 10:19 AM

“Apabila kos meningkat dan keperluan keluarga bertambah, sedikit bantuan boleh meringankan beban,” katanya.

Menurutnya, masyarakat dapat membantu mereka yang memerlukan menerusi sumbangan zakat, sekali gus memperkukuh hubungan bersama.

“Setiap sumbangan adalah satu amanah untuk disalurkan dengan baik kepada mereka yang memerlukan sokongan. Bagi saya, inilah ihsan yang kita amalkan. Apabila kita mampu, kita memberi.

“Jika ada yang memerlukan bantuan, kita saling membantu. Inilah masyarakat yang ingin kita kukuhkan bersama,” tambahnya.

Ketua Eksekutif MUIS, Encik Kadir Maideen, pula berkata sokongan itu mencerminkan keutuhan zakat dan keprihatinan bersama masyarakat.

Ia sekali gus melengkapi usaha pemerintah untuk memberikan bantuan kewangan tambahan kepada keluarga rentan yang terjejas akibat peningkatan kos sara hidup.

“Sifat pemurah masyarakat Islam kita membolehkan kami menyokong keluarga yang mungkin menghadapi cabaran lebih besar.

“MUIS kekal komited untuk memastikan bantuan kami diberikan tepat pada waktunya dan sentiasa responsif, sambil kita bekerjasama dengan pemerintah serta rakan kongsi masyarakat untuk memartabatkan keluarga yang rentan,” katanya.

Pada 2025, MUIS telah mengagihkan $74.7 juta dana zakat kepada penerima yang layak merentasi kesemua lapan asnaf.

MUIS memastikan bahawa sekurang-kurangnya 40 peratus daripada keseluruhan agihan zakat disalurkan untuk menyokong penerima yang kurang berkemampuan, seperti mereka yang berada dalam kategori asnaf, fakir dan miskin.

“Ini menegaskan peranan zakat yang berterusan dan penting dalam membantu mereka yang memerlukan, serta membina masyarakat Islam yang lebih kukuh dan bersatu padu di Singapura,” kata MUIS.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Tubuh syarikat pengurusan aset, endowmen profesional sebagai sebuah institusi baharu masyarakatSep 13, 2026 | 5:00 AM
$3.3j diagih kepada 830 penerima zakat warga emasSep 3, 2026 | 7:07 PM
Muiszakat