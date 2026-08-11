Topik diikutiPergi ke BHku
Pensyarah pada hari biasa, tukang kebun pada hujung minggu
Menurut Raja Mohammad Fairuz Mohamad Yusoff, tumbuhan herba yang ditanam di Kebon Dapor ialah tumbuhan yang digunakan dalam masakan tradisional Melayu seperti ulam raja, daun kesum, daun laksa, daun kari, daun kunyit, serai serta daun pudina. - Foto BH oleh KHALID BABA
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Aug 11, 2026 | 5:30 AM
Benih yang bermula daripada hobi berkebun ketika pandemik Covid-19 kini berkembang menjadi Kebon Dapor, sebuah projek rumah hijau yang menggabungkan kelestarian, masakan tradisional Melayu dan warisan budaya.
Diasaskan pensyarah politeknik berusia 47 tahun, Raja Mohammad Fairuz Mohamad Yusoff, projek yang lahir daripada minat itu menggalakkan masyarakat Singapura kembali mendekati alam semula jadi dengan menanam, menuai dan memasak makanan sendiri sambil mengenali asal usul masakan serta budaya Melayu.
Laporan berkaitan
Murid henti tuisyen dek kurang wang cetus inspirasi mahasiswa wujudkan kelas percumaJul 20, 2026 | 2:11 PM
3 lensa, satu visi: Wanita bawa cahaya dalam industri fotografi tempatanAug 7, 2026 | 5:30 AM