Benih yang bermula daripada hobi berkebun ketika pandemik Covid-19 kini berkembang menjadi Kebon Dapor, sebuah projek rumah hijau yang menggabungkan kelestarian, masakan tradisional Melayu dan warisan budaya.

Diasaskan pensyarah politeknik berusia 47 tahun, Raja Mohammad Fairuz Mohamad Yusoff, projek yang lahir daripada minat itu menggalakkan masyarakat Singapura kembali mendekati alam semula jadi dengan menanam, menuai dan memasak makanan sendiri sambil mengenali asal usul masakan serta budaya Melayu.