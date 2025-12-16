SPH Logo mobile
Pesta istimewa rai golongan kurang upaya, pupuk kesedaran tentang kemahiran terpendam

Dec 16, 2025 | 10:20 AM
Lawatan berpandu yang dikendalikan anggota Ludus Lab, sebuah pertubuhan yang mengutamakan pengalaman terangkum, semasa edisi kelima Festival Pengupayaan Kehidupan.
Lawatan berpandu yang dikendalikan anggota Ludus Lab, sebuah pertubuhan yang mengutamakan pengalaman terangkum, semasa edisi kelima Festival Pengupayaan Kehidupan. - Foto SG ENABLE

Lebih 80 rakan kerjasama, termasuk Muzium Kanak-kanak Singapura, Taman Di Persisiran dan Pusat Sains Singapura, tampil berganding bahu bagi memupuk kesedaran ramai dan menyisipkan keterangkuman golongan kurang upaya dalam edisi kelima Festival Pengupayaan Kehidupan atau ‘Enabling Lives’.

Acara yang berlangsung dari 6 hingga 7 Disember 2025 merupakan anjuran agensi perkhidmatan sosial golongan kurang upaya, SG Enable, dan menampilkan lebih 55 reruai, bengkel, persembahan dan lawatan terangkum.

