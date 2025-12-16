Lebih 80 rakan kerjasama, termasuk Muzium Kanak-kanak Singapura, Taman Di Persisiran dan Pusat Sains Singapura, tampil berganding bahu bagi memupuk kesedaran ramai dan menyisipkan keterangkuman golongan kurang upaya dalam edisi kelima Festival Pengupayaan Kehidupan atau ‘Enabling Lives’.
Acara yang berlangsung dari 6 hingga 7 Disember 2025 merupakan anjuran agensi perkhidmatan sosial golongan kurang upaya, SG Enable, dan menampilkan lebih 55 reruai, bengkel, persembahan dan lawatan terangkum.
