SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Polis mohon maklumat lelaki 31 tahun, kali terakhir dilihat di Buangkok

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Masyarakat

Polis mohon maklumat lelaki 31 tahun, kali terakhir dilihat di Buangkok

Feb 8, 2026 | 11:47 AM

Polis mohon maklumat lelaki 31 tahun, kali terakhir dilihat di Buangkok

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Encik Shariz Ikhsan Shaharuddin, 31 tahun kali terakhir di lihat di Blok Blok 995B, Buangkok Crescent pada 6 Februari, sekitar 3 pagi
Encik Shariz Ikhsan Shaharuddin, 31 tahun kali terakhir di lihat di Blok Blok 995B, Buangkok Crescent pada 6 Februari, sekitar 3 pagi - Foto IHSAN PASUKAN POLIS SINGAPURA

Polis sedang memohon maklumat mengenai Encik Shariz Ikhsan Shaharuddin, 31 tahun yang kali terakhir dilihat di Blok 995B, Buangkok Crescent pada 6 Februari, sekitar 3 pagi.

Sesiapa yang mempunyai maklumat diminta menghubungi polis di talian 1800-255-000 atau memberi maklumat itu secara dalam talian di www.police.gov.sg/i-witness.

Semua maklumat yang diberikan adalah sulit.

polis
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg