Polis mohon maklumat lelaki 31 tahun, kali terakhir dilihat di Buangkok
Feb 8, 2026 | 11:47 AM
Encik Shariz Ikhsan Shaharuddin, 31 tahun kali terakhir di lihat di Blok Blok 995B, Buangkok Crescent pada 6 Februari, sekitar 3 pagi - Foto IHSAN PASUKAN POLIS SINGAPURA
Polis sedang memohon maklumat mengenai Encik Shariz Ikhsan Shaharuddin, 31 tahun yang kali terakhir dilihat di Blok 995B, Buangkok Crescent pada 6 Februari, sekitar 3 pagi.
Sesiapa yang mempunyai maklumat diminta menghubungi polis di talian 1800-255-000 atau memberi maklumat itu secara dalam talian di www.police.gov.sg/i-witness.
Semua maklumat yang diberikan adalah sulit.