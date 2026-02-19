SPH Logo mobile
Masyarakat

Feb 19, 2026 | 1:58 PM
NUR FATHIN AWALLUDIN
NUR FATHIN AWALLUDIN

Suasana malam tarawih pertama

ramadan, tarawih, masjid al-iman
Jemaah mengisi ruang di luar dewan solat Masjid Al-Iman yang terletak di Bukit Panjang untuk menyertai solat tarawih berjemaah pada 18 Februari. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Umat Islam di Singapura membanjiri masjid dan kariah di seluruh negara pada malam 18 Februari untuk menunaikan solat tarawih, selepas diumumkan bahawa Ramadan bermula pada 19 Februari.

Malam pertama tarawih pada 2026 turut jatuh pada hari kedua Tahun Baru Cina, yang merupakan cuti umum di Singapura.

Berita Harian (BH) berkongsi suasana semangat Ramadan di Masjid Al-Iman di Bukit Panjang Road serta kariah di dewan serba guna Blok 238, Tengah Garden Walk.

