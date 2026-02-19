Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (barisan depan, dua dari kiri), turut menyertai solat tarawih di Masjid Al-Iman, di Bukit Panjang, pada malam pertama Ramadan. Beliau disambut mesra oleh anggota jemaah daripada pelbagai lapisan usia. Turut mengiringi Dr Faishal ialah Pengerusi Eksekutif Masjid Al-Iman, Encik Ridzwan Abu Bakar (barisan belakang, dua dari kiri). - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA