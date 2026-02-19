Suasana malam tarawih pertama
Feb 19, 2026 | 1:58 PM
Jemaah mengisi ruang di luar dewan solat Masjid Al-Iman yang terletak di Bukit Panjang untuk menyertai solat tarawih berjemaah pada 18 Februari. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Umat Islam di Singapura membanjiri masjid dan kariah di seluruh negara pada malam 18 Februari untuk menunaikan solat tarawih, selepas diumumkan bahawa Ramadan bermula pada 19 Februari.
Malam pertama tarawih pada 2026 turut jatuh pada hari kedua Tahun Baru Cina, yang merupakan cuti umum di Singapura.
Berita Harian (BH) berkongsi suasana semangat Ramadan di Masjid Al-Iman di Bukit Panjang Road serta kariah di dewan serba guna Blok 238, Tengah Garden Walk.